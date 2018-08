Investor: Nordeconil on päris raske

Ainult tellijale

Tallinna börsi investor Rene Ilves leiab, et Merko Ehitus on valinud parema strateegia kui Nordecon ning see paistab hästi välja ka majandustulemustest.

Eile oli Tallinna börsil tulemuste sadu, teiste seas andsid majandustulemustest teada ehituskontsernid Merko Ehitus ja Nordecon. Nordeconi kasumlikkus kasvas, käive püsis paigal, Merko aga suutis tulemusi tunduvalt parandada, sest ehituslepingute maht on viimastel aastatel tublisti kasvanud.

Rene Ilves, kellele kuulub 75 000 Merko Ehituse aktsiat, ütles, et olukord ehitussektoris on keeruline. Marginaalid on väga madalad, sisendkulud kasvavad hoogsalt ja ettevõtetel on väga keeruline kasumit teenida. Siiski oli Merko kvartal tema hinnangul tugev, kui kasum kasvas teises kvartalis võrreldes eelmise aastaga 160% ja käive üle 40%. Merkolt oli see tema sõnul igal juhul tubli tulemus, aga Nordecon ei suuda tema meelest korralikku kasumlikkust näidata. „Nad on aasta lõikes endiselt kuskil poole miljoniga miinuses. Ettevõttel on päris raske,“ ütles Ilves.

Nordeconi üks omanikke Toomas Luman rääkis hiljuti intervjuus Postimehele, et tänavu võib ehitusturul mõnigi suur peatöövõtja väsida. Ta tõi esile, et olukord on keeruline ja ranged tähtajad, kindel eelarve ja kõrged kvaliteedinõuded kimbutavad peatöövõtjaid, samal ajal kui alltöövõtjatel on valikut tohutult palju, kellele, millal ja mis tingimustel ehitada.