Nädala lood: miks Šveitsi firma Eestisse kolis ja kuidas proua krüptomündid ära kaotas

Kas Luminoriga hakatakse IPOtama?

Suure osa Luminorist ostnud USA investeerimiskontsern Blackstone toob vaheldust Eesti pangandusse, kus domineerivad skandinaavlased, leiavad rahamaailma asjatundjad. Investor Raivo Heina sõnul on Blackstone investeerimiskapitalistid, kes ostavad, et hiljem parema hinnaga müüa. SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel näeb ühe ettevõttest väljumise viisina ka IPOt. “Blackstone on kõva tegija. Private equity kui selline tähendab seda, et ostetakse midagi, lüüakse see läikima, tehakse see efektiivseks ja müüakse maha, näiteks IPOtatakse,” kõlas SEB privaatpanganduse strateegi Peeter Koppeli kommentaar. Loe pikemalt siit.

Linnuke jäi panemata ja krüptomündid kadusid ära

Onecoini püramiidskeemi uskujad ootavad Rapla daami Anne Nauri juhtimisel pseudo-krüptorahalt maailma vallutamist. Viimase lubaduse kohaselt läheb Onecoin 8. oktoobril "avalikuks" – plaanis on justkui ICO ehk avaliku mündipakkumise korraldamine. Tallinna proua Helju Kõiv ootab seda pikisilmi. Tal on aga mure – mündid, mille ta Onecoini lehel kunagi "seifi" pani, on juba maikuust saati kadunud. "Kui hoida seifis, siis raha kahekordistub. Protsendid olid päris head. Algul panin aastaks, aga kuna ma ei teadnud, et "linnuke" tuleb eest võtta, läks automaatselt veel teine aasta. Miskipärast kadusid mündid hoopis ära, ilusad nullid on," ütleb proua. Loe pikemalt siit.