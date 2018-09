Äripäev 21. september 2018, 15:05

Bigbank ASi Eesti üksuse juhina alustas tööd eelnevalt Swedbankis, Citadele pangas ja LHVs töötanud Jonna Pechter teatas Bigbank.

„Jonna Pechteril on ulatuslik ülevaade Eesti pangandusmaastikul toimuvast, sest ta on pea kõikides suuremates Eesti pankades varem töötanud,“ sõnas Bigbanki juhatuse esimees Sven Raba.

„Töötasin ka mõned aastad tagasi Bigbankis ning naasin sellepärast, et selles pangas pööratakse väga palju tähelepanu kliendikogemusele,“ märkis Jonna Pechter. „Rahvusvahelise digitaalpanga võimekus teenindada kliente nii, et säilitatakse personaalne lähenemine ja paindlikkus, on kahtlemata tuleviku panganduse võtmesõnad.“

Jonna Pechter töötas aastatel 2009-2012 Swedbankis Balti riikide liisinguteenuste tootejuhina, kus ta aitas turule tuua täisteenusliisingu nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. 2012-2014 töötas ta LHVs maksevahendite osakonna juhina. 2015-2016 vastutas ta Bigbankis Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Hispaania laenutoodete eest, aidates samal ajal Eestis turule tuua Bigbanki mobiilse krediitkaardi. 2016-2018 aastatel töötas ta Citadele pangas, kus vastutas samuti laenutoodete eest ning lisaks juhtis ka jaepanganduse osakonda. Jonna Pechter on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppe.