Ettevõtjad materdasid tööõnnetuskindlustuse maatasa

Sotsiaalministeeriumi idee kehtestada tööõnnetuskindlustus ei leia tööandjate poolehoidu. Ettevõtjad teevad ettepaneku jätta mõte sinnapaika ja suurendada hoopis järelevalvet.

Kaubandus-tööstuskoda saatis Riina Sikkutile tagasisideks kirja, milles teatas, et ettevõtjad tajuvad muudatust kui riigi soovi panna osa oma ülesannetest tööandjatele. Koja peadirektori Mait Paltsi allkirjaga kirjas seisab, et ettevõtjad ei toeta kohustusliku kindlustuse loomist, sest sellega kaasneb kulude kasv ja see ei täida ühte peamist eesmärki ehk ei suurenda tööandjate motivatsiooni panustada rohkem töökeskkonda. Kirjas on märgitud, et suur osa kaubanduskoja liikmetest ei toetaks ettepanekut ka juhul, kui riik vähendaks muudatustega kaasnevate kulude katmiseks sotsiaalmaksu või töötuskindlustusmakset.

Enne, kui me ei näe põhjalikult planeeritud katteallikaid, pole kuluneutraalsusel tegelikku sisu. Andres Kask Tööandjate keskliidu nõunik-kommunikatsioonijuht

Peale selle teeb kaubanduskoda ettepaneku, et riik võiks kohustusliku kindlustuse asemel suurendada järelevalvet tööohutusnõuete täitmise üle. Paljud ettevõtjad rõhutasid, et järelevalve peaks olema riskipõhine. Samuti peavad kaubanduskoja liikmed oluliseks, et riik tegeleks ka tööandjate ja töötajate nõustamisega töökeskkonna teemadel.

Neljandana pakkus kaubanduskoda välja, et riik võiks kindlustusmaksed vabastada erisoodustusmaksust.

Kuluneutraalsuse lubadus on küsitav

Tööandjate keskliidu nõunik-kommunikatsioonijuht Andres Kask sõnas, et tööõnnetuskindlustus tõstaks tööjõukulusid, mis on ettevõtjatele Eestis niigi kõrged. Tema sõnul on tööõnnetuskindlustuse väljatöötamiskavas vääriti mõistetav eeldus, justkui oleks piiratud tööandjate motivatsioon panustada töökeskkonda ja ennetada tööõnnetusi. „Rahaline kaotus igast haiguspäevast on tööandja jaoks kõige suurem ja ka riigi tehtud kulud maksab tööandja maksudena kinni. Seetõttu teeb enamik tööandjaid kõik, et töökeskkond oleks võimalikult tervislik ja tööseisakuid esineks nii vähe kui võimalik,“ sõnas Kask.

Kase sõnul kohustavad tööandjat töötervishoiu ja teiste nõuete täitmisele ka erinevad seadused ning juba praegu kulutatakse tööohutusele palju raha. Seega – kui see eeldus, justkui poleks tööandjad motiveeritud tööohutusse panustama, on peamine põhjus, miks tööõnnetuskindlustuse väljatöötamiskava üldse tegema hakati, pole plaan Kase sõnul isegi mitte aktuaalne. Aktuaalne oleks see tema sõnul siis, kui eesmärk oleks tervise-edendus, kuid praegune kava tekitab Kase sõnul selle üle ohtralt küsimusi.

Kase sõnul on tööõnnetuste vähendamisel suurem osa teha töötajal. Ta tõi esile, et tööinspektsiooni raportis "Töökeskkond 2017" märgitakse, et süü tööõnnetuste põhjustamises jaguneb töötaja ja tööandja vahel pigem pooleks. Samal ajal vastas Eesti Rakendusuuringute Keskuse Centari 2015 uuringus 85% töötavatest püsiva töövõimetusega inimestest, et tööandja on teinud piisavalt, et töökeskkond oleks ohutu ja tervislik. 77% tööga seotud püsiva töövõimetusega inimestest leidis, et oleksid saanud ise töövõimetuse tekkimise vältimiseks midagi ära teha või oleksid pidanud lihtsalt varem end ravima hakkama ning vaid 20% neist, kes on töö tõttu saanud püsiva töövõimetuse, leidsid, et tööandja oleks saanud midagi muuta. „Seega ei saa tööõnnetuskindlustus oma peamist eesmärki – tööõnnetuste vähendamist - toetada, kui sellega püütakse motiveerida tööohutust parandama vaid tööandjaid,“ selgitas Kask.