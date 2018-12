Mertsina: raha hind jääb lähiaastail veel odavaks

Tõnu Mertsina Foto: Andras Kralla

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ütles, et Euribor on hakanud tasapisi tõusma, ent selle mõju on vähemalt esialgu veel tagasihoidlik.

Järgnevalt avaldame Tõnu Mertsina kommentaari.