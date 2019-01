Nädala lood: hulljulge rahasüst, kakaoärimehe võlad ja Investorite TOP

Selle nädala menukamate lugude hulka jõudsid Tallinna kesklinnas tehtud suurinvesteering, mida konkurent nimetas üllatavalt julgeks, Äripäeva Rikaste TOPi kuuluva kakaoärimehe ettevõtete võlad ning uue võitjaga Investorite TOP.

Tänavuses Investorite TOPis tehti ajalugu, kui selle võitis esimest korda naine – Mai Kaarepere. Kaarepere on investorite edetabelis tuttav alates ajast, mil LHV Grupp börsile läks ning sealsed suuromanikud avalikuks tulid. LHV aktsiad on Mai Kaarepere ainus investeering Tallinna börsil, kuid sellest piisas, et 11,7 miljoni euroga tänavune TOP võita. Loe pikemalt artiklist "Investorite TOP 100: sel aastal on kõik teisiti".

Investorite väljasõit Tallinna Sadama valdustesse. Tallinna Sadamas on küll paljude Investorite TOPi liikmete raha, kuid kokku pole summa siiski parimate paigutustega võrdne. Foto: Andras Kralla

Lugusid Investorite TOPi jõudnutest saab lugeda ka artiklitest "Investorite TOP: lillemüüjast miljonäriks", "Investorite TOP: ärgates kõvasti rikkam olla on magus tunne" ja "Investorite TOP: kõik, kes väidavad, et majandus kõrbeb, valetavad".

Kümned miljonid Tallinna kesklinna

Eesti erameditsiini tehakse suurinvesteering: Eesti-Rootsi 20 miljoni eurose investeeringu toel kerkib Tallinna kesklinna peamiselt Confido erakliinikute jaoks eraravikeskus Pharma Plaza. Konkurent ei taipa aga, kust tuleb julgus erameditsiini nii suur investeering teha.

Confido Healthcare Groupi suurosanik ja juhatuse liige Kadi Lambot on kindel, et erameditsiini järele on üha suurem nõudlus. Foto: Andras Kralla

Poolteist aastat tagasi avatud Veerenni tervisekeskuse kõrvale kerkib laiendusena veel 8-korruseline hoone. Veerenni tervisekeskuses tegutseva Confido erakliiniku juhataja ning Confido Healthcare Groupi juhatuse liige ja suurosanik Kadi Lambot rääkis, et uus erameditsiini keskus tuleb laiendusena praeguse keskuse kõrvale ja ehitus juba käib. "Me näeme, et nõudlus ja vajadus meie teenuste järele on olemas ja sellepärast oleme me otsustanud, et julgeme laieneda,“ ütles Lambot.

Loe pikemalt artiklist "Hulljulge rahasüst: kümned miljonid Tallinna kesklinna".

Kakaoärimehe võlgades firmad kriminaaluurimise all

Äripäeva Rikaste TOPi kuuluva Arkadi Gorlatši kakaoubade vahendamise ja jahvatamisega tegelevate ettevõtete võlad võivad ulatuda kokku 20 miljoni euroni, lisaks on prokuratuur algatanud omastamise paragrahvi alusel kriminaalasja.

Umbes 1,5 miljoni euro ulatuses võib kahju kannatada ka Kredex Krediidikindlustus.

Kakaoäriga tegelev Arkadi Gorlatš (paremal) tervitab enne pankrotiistungit hagejat esindavat vandeadvokaati Olavi-Jüri Luike. Foto: Liis Treimann

Keilas endise TERKO territooriumil tegutsevad Gorlatši ja tema äripartneri Arkadiy Aleksandrovi ettevõtted Nord Cocoa ja Keila Veskid, kelle ruumidesse sisenesid lõppenud aasta novembri lõpunädalal läbiotsimiseks Põhja prefektuuri kriminaalbüroo uurijad.

Loe pikemalt artiklist "Kakaoärimehe võlgades firmad kriminaaluurimise all".

Investori kogemuslugu: kiire tõus ja kiire kukkumine

Investor ja endine elukutseline pensionifondide juht Märten Kress rääkis ausalt, kuidas ta Balti börsil tegi üheaainsa aktsiaga läbi pöörase tõusu ja hävitava languse.

Märten Kress Foto: Raul Mee

"Sageli arvatakse, et investeerimine on keeruline. Eks selles on ka terake tõtt. Samas ma pigem väidaks, et keeruline on investeerimisega alustamine," kirjeldas Kress. "Kui pall on juba veerema lükatud, siis lähevad asjad tavaliselt päris libedalt. Eriti nende investorite puhul, kel on tarmukust kohe algusest peale kindel plaan paika panna ja siis südikust sellest kinni hoida. Kuust kuusse, aastast aastasse."

Loe pikemalt artiklist "Kuidas ma oma raha neljakordistasin. Ja siis kõik kaotasin".

Tankistide seaduse lai mõju

Väga paljud lugejad huvitusid loost, et justiitsministeeriumi tankistide seaduse planeeritavad piirangud teeksid elu raskeks nende ettevõtete juhatuse liikmetel, millel on majandusaasta aruanne esitamata. Selliseid ettevõtteid on rohkem kui 44 000.

Riik otsib variisikute kasutamise vastu võitlemiseks lahendusi. Praeguse plaani kohaselt piirataks ettevõtteid, kes ei ole majandusaasta aruannet esitanud, ning isikuid, kes mõne sellise ettevõtte juhatusse kuuluvad. Foto: Veiko Tõkman

Justiitsministeerium plaanib variisikute vastu võitlemiseks mitut reformi, mis piiravad isikuid, kes kuuluvad selliste ettevõtete juhatusse, kes ei ole esitanud majandusaasta aruannet või maksudeklaratsiooni. Üks punkt loeb sellise osaühingu osa müügitehingu tühiseks. Teine oluline piirang takistab firma juhatusse pääsemast isikutel, kes on mõne teise sellise ettevõtte juhatuses, millel on majandusaasta aruanne või maksudokumendid esitamata.

Mida arvasid ministeeriumi plaanist Graanul Investi suuromanik Raul Kirjanen, kes kuulub 17 äriühingu juhatusse, ja ingelinvestor ning Mobi Solutionsi ja riskifondi Superangel asutaja Rain Rannu, loe pikemalt artiklist "Tankistide seadus piiraks 44 000 ettevõtte juhatust".

Miks ettevõtja Enn Veskimägi ja võlausaldajate liidu juht Marie Rosin ei mõista tankistide seaduse eelnõu kohta tehtavat kriitikat, saab lugeda pikemalt artiklist "Tankistide seaduse pooldajaid hämmastab vastaste kriitika".

Tehingute nädal: Kristjan Rahu avas rahakoti

Kõigele eelnevale lisaks jäi sel nädalal silma mitu tehingut. Näiteks Utilitase müünud Kristjan Rahu suurosalusega UG Investeeringud kavatseb osta G4Si käest tasulist parkimist korraldava ettevõtte Ühisteenused.

Eelmise aasta lõpus Utilitase suurosaluse müünud Kristjan Rahu teenis tehingu tulemusena ligi 280 miljonit eurot. Foto: Liis Treimann

Alles eelmise aasta novembri lõpus teatas energiakontsern Utilitas, et müüb 85% ettevõttest Austraalia infrastruktuurifondile European Diversified Infrastructure Fund II.

Tehingu tulemusena teenis Utilitase senine omanikfirma 320 miljonit eurot, suurim osanik Kristjan Rahu sellest omakorda ligi 280 miljonit eurot. Rahu ütles siis, et plaanib raha investeerida ettevõtlusse.

Loe pikemalt artiklist "Utilitase müünud Kristjan Rahu firma ostab Ühisteenused".

Tahe Outdoors ostis prantslastelt konkurendi

Selleks, et ookeanitagustel turgudel tuul purjedesse saada, ostis Eesti spordivarustuse tootja Tahe Outdoors rahvusvaheliselt suurfirmalt BIC World sporditootmise üksuse BIC Sport.

Tahe Outdoorsi juhatuse liige Janek Pohla. Foto: Liis Treimann

Ühes suurema ulatusega turgudele kasvab ettevõtte käive tehingu toel kahekordseks, laienemise toeks kaasati ettevõttesse ka Baltikumis ja Balkanil ülisuure mõjuga erakapitalifond.

Loe pikemalt artiklist "Tahe Outdoors ostis tüki Prantsusmaa börsifirmast".

Rain Rosimannus sukeldus pesuärisse

Kui paar aastat tagasi ilmus Reformierakonna kunagine hall kardinal välja Arsenali keskuse omanikeringis, siis hiljuti sai Rosimannusest Reformierakonna asutaja ja suurtoetaja Indrek Rahumaa kaasaktsionär rahvusvahelises pesuäris.

European Lingerie Groupi eelmise aasta üheksa kuu käive oli 59 miljonit eurot. Nüüd on selles firmas väike osalus ka Rain Rosimannusel. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

"See oli suhteliselt kiire otsus, mitte pikalt planeeritud. Kui Indrek oktoobris pakkus, haarasin võimalusest kinni," sõnas Rosimannus.

Loe pikemalt artiklist "Rosimannusel nüüd osalus ka Indrek Rahumaa pesuäris".

Lennukite hooldaja ostab Euroopast konkurendi

Eestisse läbi aegade suurima Hiina investeeringu toonud Magnetic MRO plaanib osta ära konkurendi Euroopast.

"Tahtsin minna kliendile vastu ja öelda „Welcome to Estonia" aga tegelikult veetsin solidaarsusest öö koos Aafrika piloodiga pogris," meenutas Magnetic MRO juht Risto Mäeots huvitavat seika tööst. Foto: Andras Kralla

Lennukite hooldusega tegeleva Magnetic MRO juht Risto Mäeots ütles, et iga ettevõtte kasv on kinni julguses ja oskuses teisiti mõelda. Tema sõnul piirab väikeseid riike ja siinseid inimesi see, et ei julgeta mõelda nii-öelda kastist välja. "Võtadki lihtsalt telefoni ja hakkad helistama, see üks telefonikõne võib sulle tuua 10miljonilise tehingu," rääkis ta.

Vaata videot ja loe pikemalt artiklist "Magnetic MRO plaanib osta konkurendi".