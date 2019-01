Leppeta Brexiti järellaine jõuab ka Eesti majandusse

Ebaselgust Brexiti ümber on endiselt üksjagu. Kui peaks tulema aga leppeta Brexit, tooks see kaasa majandusliku mõju ka Eesti lähiriikidele, näiteks Rootsile. Foto: Reuters/Scanpix

Leppeta Brexit pühiks Rootsi SKPst kahe aasta jooksul ligikaudu 0,3% ning annaks seeläbi müksu ka Eesti majandusele.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor tõdes, et Brexiti majanduslikest mõjudest rääkides ei saa kuidagi mööda vaadata asjaolust, et isegi Briti peaminister Theresa May ei tea, kas, kuidas ja millal Suurbritannia Euroopa Liidust tegelikult lahkub. „Seetõttu on kõiksuguste numbrite omistamine Brexiti majanduslikule mõjule parimal juhul matemaatiline mõtteharjutus, millele päriselus just liialt panustada ei maksa,“ rõhutas Nestor.