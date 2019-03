Raadiohommikus: kogu tõde valimistulemustest

Reformierakonna peaministrikandidaat Kaja Kallas ja keskerakondlasest peaminister Jüri Ratas Äripäeva raadios debatil osalemas. Foto: Andras Kralla

Esmaspäevane Äripäeva raadio hommikuprogramm kestab tavapärasest kauem – kell 7–13 – ja annab põhjaliku ülevaate valimistulemustest koos värskete kommentaaridega.

Vastused saavad küsimused, kas valimised võitis Keskerakond või Reformierakond, millest räägiti valimispidudel, kellest saab uus peaminister, kes moodustab valitsuse ning kes olid suurimad üllatajad.

Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastavad ajakirjanikud, poliitikud ja analüütikud. Vaata siit, kes hommikuprogrammi külla tulevad.

Hommikuprogrammi veavad Aivar Hundimägi ja Rivo Sarapik.

Lisaks jõuavad eetrisse järgmised saated.

13.00–14.00 "Maksu- ja tolliamet annab nõu". Sel korral tuleb juttu sellest, kuidas mõjutab Brexit maksude küsimuses ja millised on olulisemad sel aastal rakendunud seadusemuudatused. Saates on külas Evelyn Liivamägi, kes on maksuameti maksude osakonna juhataja. Saadet juhib Priit Pokk.

15.00–19.00 Äripäeva valimistehommiku kordussaade.

Saateid saab kuulata otse või hiljem järele Äripäeva raadio kodulehelt, mis asub siin.