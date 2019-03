Ärimehi rõõmustab Reformierakonna edu

Indrek Kasela Foto: Raul Mee

Äripäevaga võimalike valitsuskombinatsioonide teemal vestelnud ärimehi ühendab see, et pea kõik neist tunnevad heameelt Reformierakonna edu üle. Visioonid ideaalsest koalitsioonist lähevad aga lahku.

PRFoodsi suuromanik Indrek Kasela ütles, et Reformi tulemus on oodatust parem. Tema sõnul tundus mõnda aega, et rahvas ootab erakonna võitu rohkemgi, kui partei ise.