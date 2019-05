Millal tellida kinnisvarateenuseid riigihankega?

Ka eraettevõte võib end leida olukorrast, kus temalt nõutakse lepingupartneri valimisel formaalsete riigihankereeglite täitmist. Pahatihti ei ole need nõuded ettevõtjale selgelt arusaadavad ning ta ei ole nendega projekti planeerimisel arvestanud, kirjutab Derling Primuse vandeadvokaat Priit Lember.

Lugeja võib küsida, miks on leheveergudel mõtet arutleda kinnisvarateenuste hankimise üle? Riigihangete korraldamine on ju ennekõike riigiasutuste ülesanne, kellel on selleks spetsialistid ja ametnikud. Erasektori ettevõtjatesse hangete köögipool ei puutu. Aeg-ajalt osaletakse vaid pakkujatena ning sel juhul sõltutakse hankijate ettekirjutatud reeglitest. Hanke korraldamise peensustesse ettevõtjad süvenema ei pea.