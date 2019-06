Nädala lood. Lisa Tallinna börsile ja legendi lahkumine

Teeme ülevaate Äripäeva lugejate selle nädala lemmiklugudest.

Siim Kallas Foto: Liis Treimann

Alustasime seda nädalat pommuudisega Siim Kallase mälu taastumisest. Nimelt tunnistas Reformierakonna auesimees ja kunagine rahandusminister Siim Kallas, et ettevõtja Vambola Kolbakov pakkus Reformierakonnale meelehead VEB Fondi tõttu tekkinud kahju hüvitamise eest. Kolbakov mäletas asju aga hoopis teistmoodi. Kuidas, loe loost.

Ja vaata videolugu siit:

Coop Pank börsile

Teisipäev ei alanud väiksema pauguga, justkui välguna selgest taevast teatas Coop Pank, et tuleb lähema poole aasta jooksul börsile.

Teisipäeval peetud üldkoosolekul otsustati, et ettevõte suurendab aktsiakapitali 4 miljoni euro võrra. "Me ei tea, kui kaua ettevalmistus aega võtab, kuid umbes poole aastaga peaks ettevalmistusperiood olema läbitud,“ kinnitas Coop Panga nõukogu esimees Jaanus Vihand.

LHV nõukogu liige ja investor Raivo Hein tervitas Coopi otsust. „Suured põhjamaised pangad on nagu aeglased rekad maanteel, kes pidurdavad liikust,“ sõnas Hein. Loe Heina kogu kommentaari siit

Eesti manduv poliitkultuur

Lisaks Tallinna börsile ei maga ka Eesti poliitika. Sel nädalal selgus, et vaid ühe päeva ametis olnud ning seejärel tagasi astunud IT- ja väliskaubandusminister Marti Kuusik esitas mai lõpus Tallinna halduskohtule kaebuse riigi vastu ning nõuab sunnitud tagasiastumise pärast hüvitiseks 31 458 eurot. Äripäeva arvamustoimetaja Askur Alas kirjutas, et kui vabatahtlikult tagasi astunud minister nõuab riigilt hüvitist, mis on pealegi Eesti keskmine kahe aasta palk, on see poliitilise kultuuri mandumise uus tase. Loe arvamuslugu siit

Savisaare suured võlad

Kui Kuusiku poliitiline karjäär ministrina kestis vaid ühe päeva, siis Eesti poliitikaajaloo ühest olulisest tegelasest Edgar Savisaarest saab kirjutada ikka ja jälle. Võtsime vaatluse alla Edgar Savisaare mullused tulud (Savisaar on praegu Tallinna linnavolikogu liige, mistõttu on tal kohustus esitada huvide deklaratsioon) ja selgus, et kuigi endise Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare tulu küündis mullu üle 61 000 euro, siis tema laenud kolme eraisiku ees ei vähenenud mitte ühegi euro võrra. Kellele ja kui palju Savisaar võlgu on, loe siit.

Kui varem on meedia kirjutanud, et Edgar Savisaar on võlgu ka Raimond Kaljulaidile ning võlg ei taha väheneda, võtsime vaatluse alla ka selle, kes rahastas Euroopa Parlamendi valimistel suure häältekoguse saanud endise keskerakondlase Raimond Kaljulaidi kampaaniat. Kes seda tegid, loe siit.

Bolt läks Uberi turgu krabama

Bolt teatas sel nädalal, et alustab pärast pikka ootamist tegevust taas Londonis. Meie ettevõtte ajaloos kindlasti kõige kallim uue linna avamine,“ nentis Bolti kaasasutaja Martin Villig. Londoni puhul on märkimisväärne ka see, et tegu on konkurendi Uberi jaoks ühe kasumlikuma turuga. Uberi 15 kuu pikkune litsents Londonis tegutsemiseks saab läbi kolme kuu pärast. Loe Bolti plaanidest lähemalt siit

Eesti Energia teeb rehvidest õli

Sel nädalal oli suures meediapildis ka Eesti Energia. Kui viimastel nädalatel ja kuudel on räägitud, et Eesti Energia kas koondab või saadab inimesi sundpuhkusele, siis seekord oli fookus sellel, et Eesti Energia hakkab vanadest rehvidest õli tootma. Eestis tekib vanarehve aastas umbes 12 000 tonni. Enefit õlitehaste potentsiaal on töödelda aastas ümber kuni 260 000 tonni vanarehve, mis võimaldab tulevikus kasutada toorainena ka teistest riikidest kokku korjatud rehve. Loe asjast lähemalt siit.

Mööblimaja suletakse

Nädal lõppes aga sellega, et Tallinna legendaarne Mööblimaja pannakse kinni. Mööblimaja ruumidesse tulevad alumisele korrusele A1000 Market, mida veab Alko 1000 eestvedaja Einar Visnapuu ning ülemisel korrusel hakkab tegutsema Leedu mööblitootja Gintaro Baldai. Miks Mööblimaja suletakse, loe siit.