Raadiohommikus: mis muutub välismaalaste palkamisel?

Foto: Andras Kralla

Siseministeerium soovib muuta välismaalaste Eestis töötamise nõudeid. Mida muuta soovitakse ja kas need muudatused on ettevõtjatele soodsad või mitte, sellest teeme esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis juttu Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juristi Merike Koppeliga.

Lisaks teevad ajakirjanikud Pille Ivask ja Kaspar Allik hommikuprogrammis kokkuvõtte nädalavahetusel Jaapanis toimunud G20 tippkohtumisest, mida peetakse olulisemaks pärast 2008. aastal puhkenud finantskriisi lõppu, sest G20 kohtumise raames peavad kõnelusi maailma suurima tüli kaks osapoolt ehk USA president Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping.

Lisaks võtame jutuks esmaspäeval langeva alkoholiaktsiisi võimalikud erinevad mõjud ning uurime Reformierakonna juhtfiguurilt Kristen Michalilt, kes kolmest valitsusliidu partnerist võib olla esimene, kes Jüri Ratase teisest valitsusest lahkub.

Hommikuprogrammi veavad Aivar Hundimägi ja Kaspar Allik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". Pensioni teise samba tuleviku üle debateerivad Tuleva juht Tõnu Pekk ja Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur Lauri Leppik. Saadet juhib Jaanus Vogelberg.

12.00–13.00 "Juhi jutud". Teeme kokkuvõtteid kevadel ja suvel eetrisse jõudnud intervjuudest saates „Juhi jutud“ ning toome kuulajani parimad palad ja mõtted. Sel korral on fookus konkursil Parim Juht 2019 ja saates meenutame intervjuusid konkursi finalistide Jaanus Vihandi, Risto Mäeotsa ja Aku Soraineniga. Juttu tuleb sellest, kuidas saada spetsialistist heaks juhiks, kuidas pani kiire kasvamine juhtimist ümber korraldama ning mis on parima juhi nõrkus.

Juhtide oskusi ja puudujääke hindasid lisaks konkursi žürii liige, Luminori privaatpanganduse Balti üksuse juht Gunnar Toomemets ja hinnatud juhtimiskonsultant Mait Raava, kes kommenteeris tänavust konkurssi vahetult pärast võitja selgumist.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris".* Saates on külas masinatööstusettevõtte Tarmetec omanik Toomas Lepp, kellega on juttu masinatööstuse olukorrast, ettevõtte investeeringutest ja plaanidest, samuti ka digitaliseerimisest ja paljust muust. Saadet juhib Harro Puusild. Saade oli esmakordselt eetris käesoleva aasta jaanuaris.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud Pärnu Juhtimiskonverentsil, mille seekordne juhtmõte oli muutu või sure.

Luminori teenusedisaini juht Lars Erik Hion kõneleb Luminori kogemusest, kus rakendatakse kliendist lähtuva organisatsiooni printsiipe ning tema juhtida on osakond, mis aitab luua tugevaid seoseid kliendi heaolu ja ettevõtte majandusliku edu vahel. Hion räägib, kuidas disainmõtlemise tööriistakast, eriti selle visuaalne osa, on selge ja arusaadav kõigile, olenemata erialasest taustast. Ühiselt saavad kaasa rääkida nii turundaja, tarkvaraarendaja, tippjuht kui jurist, kes tavaolukorras räägivad tehniliselt võttes küll eesti keelt, aga üksteisest tihti suurt aru ei saa.

Teises saatepooles kõneleb psühholoogiateadlane Andero Uusberg. Tartu Ülikooli teadlase loos saame teada, kui altid on inimesed muutustele ja mis protsessid ajus päriselt käivad, kui inimene mõne muutusega tegeleb.

Kuulake Äripäeva raadiot sagedusel 92,4 Mhz või otse siit.

* - kordussaade