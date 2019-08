Nädala raadiohitid: Kristi Saare kiirelt tulu toovad tegevused ning ehitajate sõidujagamisteenus

Kristi Saare rääkis saates "Digiturunduse praktikum", milliseid turunduskanaleid ta kasutab ning millised tegevused kohe raha toovad. Foto: Tanel Meos

Sellel nädalal pakkus Äripäeva raadio kuulajatele huvi rasketehnika rentimisega tegeleva idufirma InfraFly tekkimise ja toimimise lugu, investor Kristi Saare edu turunduskanalites ning Eesti majanduse tervis.

Viimase seitsme päeva jooksul kuulati kõige rohkem neid saateid:

1. Ehitajad said oma sõidujagamisteenuse

Ehitus- ja tehnoloogiaettevõtja Veiko Veskimäe selgitab saates, kuidas majandab ning jääb äriliselt kasumisse sotsiaalselt vastutustundlik teedeehitaja, kes panustab aktiivselt jalgpalli, sealhulgas noortesporti. Samuti tutvustab ettevõtete Verston Ehitus ning Haart Ehitus juhtimises osalev Veskimäe, kuidas loodi ning töötab idufirma, mis tegeleb rasketehnika rentimise rakenduse InfraFly väljatöötamisega. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuulake saadet siit:

2. Kuidas Kristi Saare oma ettevõtmisi turundab?

Saates on külas ettevõtja ja investor Kristi Saare, kes räägib sellest, milliseid turunduskanaleid ta kasutab ning millised tegevused kohe raha toovad. Saates tuleb juttu Facebookist, valdkonna sotsiaalmeedia gruppidest, blogimisest, artiklite kirjutamisest, listidest ning väärtuspakkumisest. Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

Kuulake saadet siit:

3. On siis kriis tulemas või ei?

Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak ja Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp arutlevad saates Eesti majanduse tervise, ohtude ja lähituleviku üle. Mõlemad külalised ütlevad välja ka oma suurima kartuse ja indikaatorid, mida nemad jälgivad, et majanduses toimuvast aru saada. Saatejuht on Meelis Mandel.

Kuulake saadet siit:

4. Maailmajanduse tervis ja börsifirmade tulemused

Saates „Äripäev eetris“ kõnelesime maailmamajanduse suurematest probleemidest, aga ka Baltika aktsiaemissioonist ning arutlesime börsifirma edasise saatuse üle.

Samuti arutasime, mis seisus võiks olla Eesti ehitussektor ning mida võiks Nordeconi kvartalitulemustest välja lugeda. Põgusalt rääkisime valitsusest ning lahkasime, mida võiksid tähendada spekulatsioonid võimuliidu lagunemisest.

Saate lõpus heitsime pilgu aga hoopis tõukerataste ärile ning arutlesime, kas tegu võiks olla hetkelise hullustusega või tõsiseltvõetava uuendusega transpordivaldkonnas.

Saates arutlesid Äripäeva ajakirjanikud Kaspar Allik, Kristjan Pruul ja Pille Ivask.

Kuulake saadet siit:

5. Kas töökuulutuste aeg on läbi saamas?

Saates räägime palgast, palgakommunikatsioonist ja sellest, kuidas mõjutab palganumbri avaldamine töökuulutuses värbamisprotsessi. Külas on Icefire personalijuht Sirli Spelman ja Brandemi tegevjuht Marie Evart. Juttu tuleb muu hulgas sellest, miks on palgast rääkimine tabu, millal on klassikalises värbamises hea aeg palgast rääkida ning kuidas mõjutab palganumbri avaldamine tööandja mainet. Ühtlasi avaldavad Sirli ja Marie arvamust, kas on muutumas paremaks see, kuidas ja millal antakse tööotsijale infot selle kohta, kuidas tal kandideerimisel läinud on. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake saadet siit:

6. Kuidas investeeritakse Skype'i meeste miljoneid?

Kuidas investeeritakse Skype'i asutajate raha?

Investor Toomase tunnis on külas tausta avamas portfellihaldur Arko Kadajane investeerimisettevõttest Ambient Sound Investments.

Tegemist on Skype asutajate loodud ettevõttega, kus investeeritakse 2005. aastal Skype'i müügist saadud raha.

Saates räägib Kadajane, mis kriteeriumite järgi valitakse portfelli aktsiaid, mis on suurimad investeerimise õppetunnid ja ka vead, mis raamatud ja autorid on teda enim mõjutanud ja palju muud, millest võiks investeerimisprotsessis abi olla.

Saadet juhib Kaspar Allik.

Kuulake saadet siit:

7. Eesti riik valib tippjuhte mitmel moel

Saate esimeses pooles räägib ennast mitmes riigiasutuses tõestanud Taimar Peterkop (pildil) sellest, mis eristab tõelisi tippjuhte väga headest juhtidest ja mida on õppida avaliku sektori juhtidelt.

Uku Randmaa kõneleb teises saatepooles sellest, kuidas elu on palju enamat kui tuim Exceli tabelite nühkimine. 56aastane ehitusettevõtja ei astunud kaheksa kuud kordagi kuivale maale ega näinud teisi inimesi – ta osales Golden Globe Race'il, kus purjetajatel tuleb üksi ümber maailma seilata kordagi kaldale astumata.

Ettekanded on salvestatud Pärnu juhtimiskonverentsil.

Moderaator on Meelis Mandel.

8. Rain Lõhmuse radikaalne pensioniidee

Esmaspäevases hommikuprogrammis oli põhiteemaks pensionireform, mida koalitsioon nädala alguses arutama hakkab. Kui ohtlik on kogumispensioni sammaste lammutamine ja mis võiks päästa tuleviku pensionärid vaesusest, kuulsime Swedbank Investeerimisfondide juhilt Kristjan Tamlalt ja LHV asutajalt Rain Lõhmuselt.

Lõhmus käis välja radikaalse mõtte pensionireformiks.

Rääkisime ka sellest, kuidas läheb ehitusmaterjalitootjatel ja advokaadibüroodel. Nende valdkondade kohta on Infopangal ilmunud värske konkurentsiraport ja sel teemal kõneles raportite koostaja Sigrid Kõiv.

Lisaks uurisime, mis põhjusel valutab restoraniärimees Kristjan Peäske südant kogukonna ja Eesti laste pärast ning mida annab ettevõttele juurde vastutustunne ühiskonna ees.

Hommikuprogrammi vedasid saatejuht Birjo Must ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

9. Miks kütus järgmisel aastal kallineb?

Järgmise aasta 1. jaanuarist karmistuvad kütusemüüjatele keskkonnanõuded. See tähendab kütuse hinna tõusu ja nõuete mittetäitjaile kuni 400 000 eurot trahvi, aga ka muid muutuseid.

Mis ja miks muutub, sellest räägivad saates keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialist Heiko Heitur ning Alexela juhatuse liige Alan Vaht. Saadet juhib Rivo Sarapik.

Kuulake saadet siit:

10. Mis mees on jalkakoondise uus peatreener?

Juttu tuleb sellest, et augustis on spordikalender hõredam, aga sellegipoolest jagub verdtarretavaid sündmusi igale spordigurmaanile.

Uurime, mis mees see Eesti meeste jalkakoondise uus peatreener Karel Voolaid on.

Lisaks arutleme elavalt, kas meedial ja rahval saab Tänaku uudistest ükskord kõrini.

Saatejuhid on Dannar Leitmaa ja Otto Oliver Olgo.

Kuulake saadet siit:

Äripäeva raadiot saab kuulata 92,4 MHz või siit.