Kas öko on toidutööstuse möödapääsmatu suund?

Vastuvaidlematult võib väita, et ökotoidu tarbimine on maailmas tõusuteel – kas maakera ja inimeste tervis on ka sellest paranenud?

Tänapäeval on väga lihtne olla öko: mahetooteid ei pea enam tikutulega taga otsima ja kui rahakott kannatab, võib kogu oma toidulaua selle puhta kraamiga täita, kirjutab 13. septembril Äripäeva tellijatele ilmunud eriväljaanne Toidu eri 2019.