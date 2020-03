Estko võitleb viiruse tekitatud tarneraskustega

Liina Kikas Foto: Andras Kralla

Puhastusvahendite tootja Estko peab samuti maadlema koroonaviiruse mõjuga, töötades selle nimel, et lahendada tarneprobleemid.

Ettevõtte juht Liina Kikas tunnistas Äripäeva teemaveebile Tööstusuudised, et mitu ettevõtte tarnijat on tarneraskustest teatanud ja praegu käib töö selle nimel, et tarneprobleemid tööd ei mõjutaks.