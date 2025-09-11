Aivar Hundimägi: Lõuna-Eesti ettevõtjad on aastatagusest lootusrikkamad

Ettevõtjate investeerimisaktiivsus on kasvanud ning tööpakkumised hoogustunud, mistõttu võib arvata, et kehvemad ajad Eesti majanduses on jäänud seljataha, ütlesid Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann ja töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas saates “Äripäeva TOP”.
Ettevõtete suurimad probleemid sünnivad endiselt strateegiast — eelkõige sellest, et seda ei viida ellu. “Strateegia on valik — mida me teeme ja mida me ei tee. Strateegia peab looma selgust, mitte keerukust,” selgitab kasvutreener Anti Orav.