Raadiohommikus: ettevõtete lood ja vaade turgudele

Pärast kella üheksat annab intervjuu Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas, kellelt palume lisaks investori jaoks olulisele nädala ettevaatele ka analüüsi Balti börsidele.

Hommikuprogrammi veavad Ellen Jõgi ja Lauri Leet.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”.

Stuudios on Skover KV juht Sanders Skorik, kes räägib, miks eestlased üha enam Dubaisse investeerivad, kuidas sealne kinnisvaraturg on poole aastaga muutunud ning mis on suurimad võimalused ja millega on hea arvestada, et investeering ära tasuks. Saatejuht on Juuli Nemvalts.

11.00-12.00 “Kuum tool”.

Kuidas meil Eestis päriselt läheb ja millisena paistab lähitulevik? Majanduse prognoosides on kõlama jäänud nii pessimistlikumad kui optimistlikumad seisukohad. Eesti majanduse väljavaadete üle debateerivad “Kuuma tooli” saates Eesti Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp ja Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, saatejuht on Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.

12.00-13.00 “Sisuturundussaade: PwC juhtimistase”.