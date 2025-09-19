Raadiohommikus: ettevõtete lood ja vaade turgudele

Nädala esimeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis analüüsime turge, räägime IT- ja loomeettevõtlusest ning kergitame katet nädala esimeselt pommloolt.
- Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas teeb esmaspäeval raadios kokkuvõtte investori jaoks olulistele sündmustele turgudel.
Kella poole kaheksa ajal on stuudios lavalaudadel vaimukaks klouniks kehastuv näitleja Toomas Tross, kes räägib kuidas on väikese loome-ettevõtjana õnnestunud paljudele lastele lusti toonud Piip ja Tuut Teatrit edukalt vedada.
Enne kella kaheksat räägime IT- ja konsultatsiooniettevõte CGI Eesti juhi Andres Birnbaumiga nii ettevõtte tegemistest kui ka IT-sektori olukorrast. Puudutamata ei jäta ka küberkaitse teemat.
Kella poole üheksaks tuleb stuudiosse Äripäeva uuriv ajakirjanik Kristel Härma, kes räägib ühe väga tuntud ettevõtte üllatuslikest raskustest ning selgitab värske artikli tagamaid.
Pärast kella üheksat annab intervjuu Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas, kellelt palume lisaks investori jaoks olulisele nädala ettevaatele ka analüüsi Balti börsidele.
Hommikuprogrammi veavad Ellen Jõgi ja Lauri Leet.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00-11.00 “Sisuturundussaade”.
Stuudios on Skover KV juht Sanders Skorik, kes räägib, miks eestlased üha enam Dubaisse investeerivad, kuidas sealne kinnisvaraturg on poole aastaga muutunud ning mis on suurimad võimalused ja millega on hea arvestada, et investeering ära tasuks. Saatejuht on Juuli Nemvalts.
11.00-12.00 “Kuum tool”.
Kuidas meil Eestis päriselt läheb ja millisena paistab lähitulevik? Majanduse prognoosides on kõlama jäänud nii pessimistlikumad kui optimistlikumad seisukohad. Eesti majanduse väljavaadete üle debateerivad “Kuuma tooli” saates Eesti Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp ja Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, saatejuht on Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.
12.00-13.00 “Sisuturundussaade: PwC juhtimistase”.
PwC Baltikumi pettuste ennetamise ja uurimise juht Erki Mägi räägib sellest, kuidas on finantskuriteod muutunud rahvusvahelisemaks ja personaalsemaks, miks jäävad finantspettuste riskid sageli sisekontrollis varju ning millised meetmed aitavad ettevõtet tõhusalt kaitsta. Saatejuht on Juuli Nemvalts.
13.00-14.00 “Äri ja tehnoloogia”.
Saates kuulame kahte ettekannet augusti lõpus toimunud AI praktikute aastakonverentsilt. Kunagine tehnoloogiaettevõtja ning tänane füüsikaõpetaja ja sihtasutuse TI-Hüpe nõukogu liige Oleg Shvaikovsky räägib tehisintellekti mõjust haridusele. Nimelt algas sellest õppeaastast Eestis maailmas ainulaadne haridusprojekt ehk süsteemne AI rakendamine gümnaasiumis. Teises ettekandes räägib Eesti AI kogukonna üks eestvedajaid Gerlyn Tiigemäe tehisaru mõjust finantsjuhtimisele.
15.00-16.00 “Lavajutud”.
Selles sarjas toome teieni põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Kuulete vestlusringi, milles räägitakse ärivõimalustest ja takistustest Lõuna-Eestis. Septembri algul toimus Tartu maakonna edukate ettevõtete tunnustusüritus, kus kogemusi jagasid põllumajandusettevõtte Agrone juhatuse liige Ats Albert, Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar ja Töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull. Modereeris Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.
