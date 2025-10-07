Raadiohommikus: AMD rallist Leedu parimate aktsiateni

Hommikus on Jaan Martin Raik ja Joonas-Hendrik Mägi.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00-11.00 “Sisuturundussari: ambitsioon”

Räägime Omniva juhi Martti Kuldmaga muutuste juhtimisest suures organisatsioonis. Saate alateema on "miks muutus teeb haiget, aga stagnatsioon tapab” ja kuidas Omniva liigub start-up’ ilikuma mõtteviisi suunas. Ka võrdleb Kuldma juhi rolli era- ja riigiettevõttes. Saatejuhid on Andres Haavel Empowerment Estoniast ja Hando Sinisalu.

11.00-12.00 “Kasvukursil”

Kuidas tehnoloogia muudab personalitööd, räägivad saates Metroserdi inimeste ja töökultuuri valdkonna juht Helina Pajussaar, Fujitsu personalihaldustarkvara Persona tootejuht Sirli Vaher ja Grant Thorntoni partner ja raamatupidamise valdkonna juht Gaily Kuusik. Arutame, millise osa tööst HR-tarkvara personaliosakonna eest ära teeb, milliseid riske maandab ning kuidas ettevõte tarkvarast kasu saab lõigata. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

12.00-13.00 “Äripäeva TOP”

Nagu sarjale kombeks, vaatame selgi korral lähemalt sisse ühte valdkonda. Heidame pilgu nii möödunud aastale, hetkeseisule kui uuele aastale ning arutame, millised on valdkonna ohud ja võimalused. Sel korral räägime kinnisvara halduse ja korrashoiu ettevõtete käekäigust. Külas on Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu tegevjuht Maili Kivirähk ja valdkonna edetabelis tänavu viiendale kohale jõudnud firma SPS Grupp juhatuse liige Silver Bakhoff. Saadet juhib Mai Kroonmäe.