Raadiohommikus: AMD rallist Leedu parimate aktsiateni

Kolmapäevane hommikuprogramm on suuresti börsiinvestori nägu ja juttu tuleb nii USA aktsiaturgudest ning kuumadest trendidest.
- Swedbanki finantsturgude vanemspetsialisti Meelis Maasikuga tuleb hommikuprogrammis juttu USA aktsiaturgudest. Need on praegu kallimad kui dot.com mulli ajal.
- Foto: Liis Treimann
Investeerimisteemadel räägime Swedbanki finantsturgude vanemspetsialisti Meelis Maasikuga. Lisaks tuleb juttu ka sellest, et USA aktsiaturud on kallimad kui dot.com mulli ajal.
Samast valdkonnast tuleb hommikuprogrammi rääkima ka INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor, kellega räägime Leedu aktsiaturust ja seal peituvatest võimalustest, kuna peamiselt teatakse sealt börsilt Ignitist ja Artea panka. Leedu pensionireformi tuules on sealne börs rohkem kõneainet pakkunud.
Kinnisvarasektorist tuleb rääkima Endoveri uus juht Roul Tutt, kellega teeme juttu nii kinnisvaraarenduse seisust ja ettevõtte väljavaadetest uue juhi käe all.
Hommikus on Jaan Martin Raik ja Joonas-Hendrik Mägi.
Saatepäev jätkub viie saatega:
10.00-11.00 “Sisuturundussari: ambitsioon”
Räägime Omniva juhi Martti Kuldmaga muutuste juhtimisest suures organisatsioonis. Saate alateema on "miks muutus teeb haiget, aga stagnatsioon tapab” ja kuidas Omniva liigub start-up’ ilikuma mõtteviisi suunas. Ka võrdleb Kuldma juhi rolli era- ja riigiettevõttes. Saatejuhid on Andres Haavel Empowerment Estoniast ja Hando Sinisalu.
11.00-12.00 “Kasvukursil”
Kuidas tehnoloogia muudab personalitööd, räägivad saates Metroserdi inimeste ja töökultuuri valdkonna juht Helina Pajussaar, Fujitsu personalihaldustarkvara Persona tootejuht Sirli Vaher ja Grant Thorntoni partner ja raamatupidamise valdkonna juht Gaily Kuusik. Arutame, millise osa tööst HR-tarkvara personaliosakonna eest ära teeb, milliseid riske maandab ning kuidas ettevõte tarkvarast kasu saab lõigata. Saadet juhib Mai Kroonmäe.
12.00-13.00 “Äripäeva TOP”
Nagu sarjale kombeks, vaatame selgi korral lähemalt sisse ühte valdkonda. Heidame pilgu nii möödunud aastale, hetkeseisule kui uuele aastale ning arutame, millised on valdkonna ohud ja võimalused. Sel korral räägime kinnisvara halduse ja korrashoiu ettevõtete käekäigust. Külas on Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu tegevjuht Maili Kivirähk ja valdkonna edetabelis tänavu viiendale kohale jõudnud firma SPS Grupp juhatuse liige Silver Bakhoff. Saadet juhib Mai Kroonmäe.
13.00-14.00 “Energiatund”
Saates räägime riikliku energiafirmade tegemistest ja eesmärkidest. Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp annab intervjuu seoses uuenenud omaniku ootustega Eleringile, samuti kommenteerib elektrisüsteemis sagedusreservide hanget ning välisühenduste kriisikindlust. Senise Enefit Greeni juhilt Juhan Aguraiujalt küsime Enefit Greeni saavutuste kohta ning uurime tema edasiste plaanide kohta sektoris. Saadet juhib Lauri Leet.
15.00-16.00 "Äripäeva fookuses"
Saate fookuses on nii Eestis kui Euroopas kestev võlakirjabuum, mis ei näita vaibumise märke. Redgate Capitali partneri Valeria Kiisa ja aasta investori Lev Dolgatsjoviga arutame, miks kaasavad ettevõtted praegu raha eeskätt võlakirjadega. Räägime lahti, mis on investori jaoks võlakirjadega seotud riskid ja eelised ja millele peaks investor võlakirjade märkimisel tähelepanu pöörama. Lisaks milliseid võib pidada rämpsvõlakirjadeks. Saatejuht on Eget Velleste.
