Garri Raagmaa: Pärnu vajab targemaid töökohti, aga need ei tule nipsust
Pärnu peaks märksa enam tegema koostööd kutse- ja kõrgkoolidega, mitte ainult üldharidusega, et tagada ettevõtetele vajalikud spetsialistid, kirjutab Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
“Pärnu on jätkuvalt suvepealinn, aga turistide voog on muutuses. Eestis käima harjunud Soome eakad on väsimas ning noored eelistavad kaugemaid-soojemaid-odavamaid sihtkohti,” märgib inimgeograaf Garri Raagmaa.
Foto: Kati Rostfeldt
Kõige olulisem teema Pärnus on majandusstruktuuri muutmine. Seni on see olnud madalapalgaliste teenuste ja tööde poole kaldu. Vaja on kõrgema lisandväärtusega töökohti. Need ei tule aga nipsust!
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Enne, kui hakata kohalike valimiste eel lubama uusi jalgrattateid või tänavavalgustust, tuleks suuremaid linnu ümbritsevates omavalitsustes teha selge plaan, kuidas saada järgmise nelja aastaga oma valda vähemalt kolm uut targa tööstuse tehast, kirjutab Eesti masinatööstuse liidu tegevjuht Andri Haran vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Suvepealinna potentsiaali tuleks mitmes mõttes paremini ära kasutada, kirjutab endine Pärnu volikgu liige, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop emeeritus Andres Põder vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Igapäevaselt võib teedel kohata üha rohkem elektriautosid ning praegu on Eestis registreeritud juba üle 10 000 elektrisõiduki. Mõned valdkonna eksperdid prognoosivad isegi, et aastaks 2030 võib elektriautode arv ulatuda 70 000-ni. Tuleb arvestada ka sellega, et alates 2035. aastast ei müüda Euroopas enam sisepõlemismootoriga autosid. Elektrienergia tarbimise hüpe on vältimatu ning spetsialistid kutsuvad juba praegu kinnisvaraarendajaid ja äripindade haldajaid selleks valmistuma.