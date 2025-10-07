Transpordiamet venitab teetööde tähtaegu

Juba kevadel alanud tööd, mille käigus ehitati mitmele Rakvere ringtee ringristmikule otsepääs pikkade veoste, nagu näiteks tuulikulabade, ohutuks veoks, ei ole ikka veel lõpule jõudnud ja juba nädalaid ei ole ka töömehi nähtud.
Foto: Andres Pulver
Nii tulevaste teede ehitamisel kui juba olemasolevate teede rekonstrueerimisel arvestab transpordiamet kliimanõuetega. Uued lahendused vähendavad transpordisektori süsinikujälge ja tagavad ohutu liiklemise ka kliimamuutusest tingitud eriolukordades, nagu üleujutused, ekstreemsed temperatuurid või tormid, teatab amet.
Viru-Nigula vallavalitsus esitas 2020. aasta jaanuaris taotluse muuta Põdruse-Kunda-Pada maantee Kunda linna läbiv osa ehk Selja tee, Rakvere maantee ja Jaama tänav riigiteeks, kuid siiani kuuluvad nimetatud tänavad vallale.
Prestiižsete kinnisvaraprojektide arendaja, puitmööbli tootja ja tarnija LHM ettevõtete grupp emiteerib 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille vahendid eraldatakse laienemiseks Ameerika Ühendriikides ja Norras. Ettevõte juba alustas Ameerika turul oma esimese mägimaja projektiga, eesmärgiga korrata Skandinaavias saavutatud edu. Täna algas 3,5 miljoni euro väärtuses digitaalsete võlakirjade esimene jaotusetapp. See on esimene seda tüüpi emissioon Balti riikides.