Alphabeti, Meta ja Microsofti tulemused: suurem müügtulu, kõrgemad kulud

Microsoft ja OpenAI teatasid teisipäeval uuest kokkuleppest, mis võimaldab ChatGPT arendajal jätkata üleminekut kahjumlikust idufirmast kasumlikuks ning avaliku heaolu eesmärgil tegutsevaks ettevõtteks.
Alphabeti liht- ja eelisaktsiad kallinesid reedel üle 3% pärast seda, kui Google’i pilveteenuste äri teatas neljapäeval ulatuslikust koostöölepingust tehisintellekti idufirmaga Anthropic, mille varajaste investorite seas on ka Jaan Tallinn.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.