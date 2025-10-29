Nvidia plaanid paiskasid aktsia kõrgustesse, mina võitlen kõrgusekartusega
Pidin eile toolilt maha kukkuma, kui jälgisin teisipäeva hilisõhtul Nvidia juhi Jensen Huangi suurt esinemist, kus ülisuuri lepinguid tulevikuarendusteks tuli kui varrukast. Aktsia lendas raketina üle uue rekordjoone.
Nvidia kiirrong kihutab juba täiskiirusel. Uueks sisenemiseks ma järgi joosta ei jaksa – naudin kihutamist.
Foto: AP/Scanpix
Ja mitte ainult. Kui teisipäeval sulgus Nvidia aktsia uuel rekordil 201,03 dollari juures, kasvades päevaga pea 5%, siis kolmapäevane eelturg on tõuganud aktsia veel üle 3% kõrgemale ning praegu vibreerib hind juba 208 dollari juures. See on esimene kord, kui Nvidia aktsia on börsipäeva sulgudes üle 200 dollari piiri jõudnud.
Investor ja õppejõud Paavo Siimann käis eelmisel nädalal Euroopa ettevõtjatest ja investoritest koosneva äridelegatsiooniga Armeenias, kus külastati ka Nvidia kontorit ja kuulati Nvidia ühe asepresidendi Rev Lebarediani ettekannet.
