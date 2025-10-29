Tagasi 29.10.25, 15:28 Nvidia plaanid paiskasid aktsia kõrgustesse, mina võitlen kõrgusekartusega Pidin eile toolilt maha kukkuma, kui jälgisin teisipäeva hilisõhtul Nvidia juhi Jensen Huangi suurt esinemist, kus ülisuuri lepinguid tulevikuarendusteks tuli kui varrukast. Aktsia lendas raketina üle uue rekordjoone.

Nvidia kiirrong kihutab juba täiskiirusel. Uueks sisenemiseks ma järgi joosta ei jaksa – naudin kihutamist.

Foto: AP/Scanpix

Ja mitte ainult. Kui teisipäeval sulgus Nvidia aktsia uuel rekordil 201,03 dollari juures, kasvades päevaga pea 5%, siis kolmapäevane eelturg on tõuganud aktsia veel üle 3% kõrgemale ning praegu vibreerib hind juba 208 dollari juures. See on esimene kord, kui Nvidia aktsia on börsipäeva sulgudes üle 200 dollari piiri jõudnud.