Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,11%292,25
  • OMX Riga0,02%911,59
  • OMX Tallinn0,18%1 896,56
  • OMX Vilnius0,05%1 263,87
  • S&P 5000,08%6 880,58
  • DOW 300,35%47 712,09
  • Nasdaq 0,4%23 732,02
  • FTSE 1000,57%9 709,19
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,01
  • OMX Baltic0,11%292,25
  • OMX Riga0,02%911,59
  • OMX Tallinn0,18%1 896,56
  • OMX Vilnius0,05%1 263,87
  • S&P 5000,08%6 880,58
  • DOW 300,35%47 712,09
  • Nasdaq 0,4%23 732,02
  • FTSE 1000,57%9 709,19
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,01
  • ST
  • 28.10.25, 15:40

Uus ajastu Ida-Virumaa tööstuses: paindlikkus, toetused ja personaalne lähenemine viib ettevõtted Narva

Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.
Narva Tööstusinkubaator (NTI) on arendusprojekt, mis ühendab inkubatsiooniprogrammi raames kaasaegse tootmis- ja kontoritaristu ning konsultatsiooniteenuse.
  • Narva Tööstusinkubaator (NTI) on arendusprojekt, mis ühendab inkubatsiooniprogrammi raames kaasaegse tootmis- ja kontoritaristu ning konsultatsiooniteenuse.
  • Foto: Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA)
SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur ehk IVIA eesmärk on arendada ettevõtluskeskkond atraktiivseks ja tuua piirkonda uusi ettevõtteid ja aidata seeläbi kaasa töökohtade loomisele.
IVIA juhatuse liikme Teet Kuusmiku sõnul on nad tänaseks arendanud Eesti mõistes märkimisväärse, ligi 300 hektari suuruse portfelli greenfield-alasid ning võitnud klientide usalduse.
Ettevõtte tegevus ulatub kaugemale traditsioonilistest tööstusparkidest, hõlmates lisaks Narva lennuvälja arendusprojektile ja kortermajade ehitamisele Jõhvis ja Kohtla-Järvel isegi filmistuudio kompleksi rajamist Jõhvi. IVIA on teinud kõik selleks, et ettevõtja jaoks oleks investeeringute tegemine Ida-Virumaal võimalikult lihtne ja kiire.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Tööstusparkides on detailplaneeringud, ehitusõigused ja kogu põhiline infrastruktuur – vesi, kanalisatsioon, küte ja elekter - juba olemas. Kuna IVIA on ühtlasi ise ka maaomanik, on otsuste tegemine väga kiire: kui ettevõtte ja IVIA vahel on sõlmitud ühiste kavatsuste protokoll, saab ettevõte olla kinnistuomanik ning alustada projekteerimise ja ehitamisega juba järgmise kvartali jooksul.

Toetused aitavad startida

“Bürokraatiavaba lähenemine on Ida-Virumaa puhul eriti oluline, sest maakonnas on tugevad tööstustraditsioonid ja ettevõtjate suhtes valitseb ülipositiivne suhtumine - puudub not In My Backyard ehk NIMBY efekt. Teatakse, et kui midagi luuakse, tulevad ettevõtmistega kaasa ka uued töökohad,” ütleb Teet Kuusmik.
Lisaks saab partnerite (nagu Eesti Töötukassa) kaudu tööjõu leidmise toetamiseks kasutada Õiglase ülemineku fondi rahalisi vahendeid. Lähiajal on oodata väike- ja keskmise suurusega ettevõtete meetme taasavamist ligikaudu 20 miljoni euro ulatuses ning toetust on võimalik taotleda otseinvesteeringuteks ja seadmete ostuks kuni 3 miljonit eurot. See toetus annab ettevõtetele võimaluse kas osta kinnistu ja ehitada toetusega hoone või kasutada rendipinda Narva tööstusinkubaatoris.

Inkubaatori sünd turutõrke ja piloteerimisvajaduse kiuste

Rajatav Narva Tööstusinkubaator täidab turutõrke olukorra, kuna erasektor ei ole pakkunud piisaval hulgal renditavat tootmiskinnisvara. Inkubaator ehitatakse välja 6000 ruutmeetrit tootmispinnaga, mida saab üürida juba alates 400 ruutmeetrist. Erinevalt tavapärastest pikaajalistest tööstusrendilepingutest saab ettevõtja Narvas sõlmida lepingu ka lühemaks ajaks – näiteks aastaks, kaheks või kolmeks. See annab paindliku "vaheetapi", mille ajal saab projekti käivitada, meeskonna komplekteerida ja logistika paika panna, ning teha seejärel järgmised otsused ilma pikaajalise kohustuseta. Üürihind on avalik ja fikseeritud 6 eurole ruutmeetri eest pluss kommunaalid.
Just selline paindlik lähenemine on osutunud otsustavaks näiteks Ragn-Sellsi Gruppi kuuluva R-S OSA Service OÜ-le, ettevõttele, mis kasutab maailmas ainulaadset tehnoloogiat põlevkivituhast ja CO2-st sadestatud kaltsiumkarbonaadi tootmiseks. Ettevõtte esindaja Alar Saluste kinnitab, et kuigi Eesti teadusarenduse pool on tugev, on puudu lüli, mis asuks laboratoorse uurimistöö ja suurtööstuse vahel –võimalused piloteerimiseks ja demonstreerimiseks.
Ragn-Sells, kes on arendanud kuus aastat hüdrometallurgia tehnoloogiat jäätmetest toorme tootmiseks, oli Kuusmiku sõnul nõudlikum klient, sest tegemist on tehnoloogia arendamisega, mis on tavapärasest tootmisest keerukam. “R-S OSA Service OÜ tööks on jäätmete toormena kasutamine ja keemiliste ning füüsiliste protsesside teostamine nõudis olulisi modifikatsioone renditavatesse aladesse. Otsustavaks sai IVIA paindlikkus ning vastutuleikkus,” ütleb Alar Saluste.
Kuigi protsess polnud lihtne, oli see sujuv ja meeldiv ning kliendi vajadustest lähtuvad lahendused leiti kiirelt. Saluste sõnul saavad nad just tänu IVIA inkubaatorile oma demotehase Eestisse rajada, ehkki varasem piloteerimine on olude sunnil toimunud Soomes.

Et tekkida saaksid tõhusad ja jätkusuutlikud väärtusahelad

IVIA arendab tööstusparke teadlikult eesmärgiga luua tööstussümbioos ning koondada sarnase valdkonna ettevõtteid, et tekkida saaksid tõhusad ja jätkusuutlikud väärtusahelad.

Hetkel kuum

  • 25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
  • 24.10.25, 16:58
Eesti tõi Ukraina sõja tõttu oma kütusevaru kodumaale
Kriisi puhul läheb riigivaru müüki kõrgeima hinnaga
  • 24.10.25, 16:51
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
  • ST
  • 27.10.25, 11:17
Tööstuspargid pakuvad enamat kui ainult head asukohta

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kuusmik toob näitena Narva Tööstuspargi, kus hiljuti avatud suure magnetitehase kõrvale rajatakse vesinikutehas, mille toodang on sisendiks magnetitehase tootmisprotsessidesse. Uuritakse ka võimalust rajada koostootmisjaamu, mis annaksid suure elektri tarbimisega ettevõtetele eeliseid, näiteks võimaluse elektrile otseliinid luua ning vältida võrgutasusid.
Alar Saluste näeb inkubaatoris tööstussümbioosile tohutut potentsiaali, kus ideaalolukorras oleks ühe ettevõtte toode teise ettevõtte toore. Kuna R-S OSA toodab demotehases kaltsiumkarbonaati, otsitakse ühtlasi huvilisi, kes sooviksid materjali kasutada kas pahtlites ja värvides või arendada selle baasil uusi tooteid. See, kui ettevõtted asuvad ligidal, samas inkubaatoris, võimaldab kiiresti tegeleda tootekvaliteedi ja parameetrite innovatsiooniga.

Tule kohale ja vaata! 25. novembril kliendipäev Narvas

Milliseid võimalusi Ida-Virumaa täpsemalt pakub, saab teada 25.novembril kell 13:00 algaval Narva Tööstusinkubaatori kliendipäeval.
Kohapeal tutvustatakse Narva ettevõtluskeskkonda ja tööstuspargi tausta, kohtutakse omavalitsusjuhtidega. “Ruumide ja võimaluste nägemine oma silmaga on ääretult oluline,” sõnab IVIA juht Teet Kuusmik.
Kliendipäeval on kohal ka R-S OSA Service OÜ esindaja Alar Saluste, kes jagab enda kogemust nõudliku kliendi vaatevinklist ning kes suutis tehnoloogiaarenduse projekti just siin käivitada. Lisainfot Narva Tööstusinkubaatori ja kliendipäeva kohta leiab IVIA kodulehelt ivia.ee
Lisainfo ja registreerumine: ivia.ee/event/nti-kliendipaev
Kliendipäeva korraldamist toetatakse maakonna arengustrateegia elluviimise programmi kaudu.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Maailma ebastabiilsus on andnud kullale sisse uue hoo.
  • ST
  • 28.10.25, 15:00
Kulla uus tulemine - millistesse kõrgustesse see tüürib?

Hetkel kuum

LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Uudised
  • 27.10.25, 06:00
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Eesti Panga presidendiks pürgiv Margus Rink
Uudised
  • 27.10.25, 17:21
Keskpanga tippu pürgiv juht peaks võidu puhul kõvasti aktsiaid müüma
Swedbank Eesti juht Olavi Lepp rääkis ka, miks on Eesti ettevõtluslaenud märgatavalt kallimad kui Põhjamaades.
Saated
  • 27.10.25, 13:02
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Andres Laisa sõnul neile Reformierakonna diktaat ei sobinud.
Saated
  • 27.10.25, 12:25
Reformierakond jäeti Saue võimukõnelustelt välja
Lisatud Reformierakonna esindaja kommentaar
Imeliseks seitsmikuks tituleeritud ettevõtete seast lausa viis avaldavad alanud nädalal möödunud kvartali tulemusi.
Börsiuudised
  • 27.10.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
RKASi juhatuse esimees Tarmo Leppoja tõdes, et riigifirma tööjõu voolavus oli mullu veidi suurem kui 2023. aastal, kuid töötingimuste parandamiseks on rakendatud erinevaid meetmeid.
Uudised
  • 27.10.25, 15:03
Riigifirma juht selgitab kõrge keskmise palga tagamaid: palk on tegelikult 1000 eurot väiksem
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Suur lugu
  • 25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha
Maailma ebastabiilsus on andnud kullale sisse uue hoo.
  • ST
Sisuturundus
  • 28.10.25, 15:00
Kulla uus tulemine - millistesse kõrgustesse see tüürib?
Saksamaa kantsler Friedrich Merz tuli kantsleriametisse suurte lubadustega, ent Saksa majandus ei näita veel minekut. Nüüd ähvardab Hiina seda matta.
  • PRO
USA ja Hiina suur tüli matab Euroopa tööstust
Eesti 200 liikme Tanel Teini sõnul on tema eesmärk saada rohkem raha spordi ja kultuuri jaoks. „Olen valmis selle eest seisma nii koalitsioonis, rahandusministeeriumis kui ka riigikogu suures saalis,“ ütles ta.
“Selle seaduse menetlus on pretsedenditu.” Eesti 200 surutud kasiinoeelnõu ähvardab kultuurkapitalilt võtta miljoneid
USA president Donald Trump ja Jaapani peaminister Sanae Takaichi saabusid eile Yokosukas asuvas USA mereväebaasis parkivale lennukikandjale USS George Washington. Trumpi Jaapani visiidi käigus arutatakse kaitsekoostööd, piirkondlikku julgeolekut ja strateegilist partnerlust Vaikse ookeani piirkonnas.
“See naine on võitja, me saime lähedasteks sõpradeks.” Uus Jaapani peaminister purustas klaaslae
Tema peaministriks saamine on Eesti ettevõtjatele hea uudis
Saksamaa kantsler Friedrich Merz tuli kantsleriametisse suurte lubadustega, ent Saksa majandus ei näita veel minekut. Nüüd ähvardab Hiina seda matta.
  • PRO
USA ja Hiina suur tüli matab Euroopa tööstust
Esmaspäeval algas Nvidia tehisintellekti konverents, kust oodatakse häid uudiseid, mis Nvidia aktsia taas rallima paneks.
Investorid loodavad tehisintellekti konverentsilt Nvidia aktsia rallit
Soomes läheb uute korterite müük vaevaliselt, see-eest vanematega tehakse aktiivselt tehinguid.
Korterihinnad langesid üle kogu Soome
Juhan Aguraiuja sõnul peab Eesti Energia elektriäri looma uues ärimudelis selguse, mida on kliendi müügi rahuldamiseks vaja toota ja vastavalt sellele fokuseerida arendustegevus.
Enefit Greeni pealikust uue äri tippu: esimene ülesanne on juhid palgata
Cathie Wood leiab, et suurte tehnoloogiaettevõtete kõrged hinnatasemed on pikemas perspektiivis põhjendatud, kuid see ei välista korrektsioone.
Tuntud fondijuht ootab tehisintellektiaktsiate korrektsiooni
“GDPR on loonud küll olulise aluse, kuid ei anna vastust, kuidas andmeid majanduslikult väärindada. Kui soovime, et inimene saaks oma andmetest ise tulu, siis peab privaatsuse kaitsele lisanduma selge turu- ja tehnoloogiline raamistik,” kirjutab Tele2 ärikliendi üksuse juht Jürgen Jalakas.
Jürgen Jalakas: sinu andmed võiksid olla varaklass
Narva Tööstusinkubaator (NTI) on arendusprojekt, mis ühendab inkubatsiooniprogrammi raames kaasaegse tootmis- ja kontoritaristu ning konsultatsiooniteenuse.
  • ST
Tööstuspargid pakuvad enamat kui ainult head asukohta
Coop Panga juhatuse esimees Arko Kurtmann avaldas endale seatud suure eesmärgi, mille tahab pangajuhina saavutada.
Coop Panga uus juht: parem kukun suurema eesmärgiga läbi, kui saavutan väiksema
PayPali aktsia kerkis uudise peale eelturul 14%.
PayPal sõlmis OpenAI-ga lepingu
Aktsia tõusis lendu
Suured USA tehnoloogiaaktsiad teatavad sel nädalal kvartalitulemused.
Hiiglaslikud aktsiate kõikumised viitavad Wall Streeti haprusele
Amazoni koondamine oleks suurim koondamine tehnoloogiasektoris alates 2020. aastast.
Amazon koondab 14 000 töötajat
Cathie Wood leiab, et suurte tehnoloogiaettevõtete kõrged hinnatasemed on pikemas perspektiivis põhjendatud, kuid see ei välista korrektsioone.
Tuntud fondijuht ootab tehisintellektiaktsiate korrektsiooni
LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing kritiseeris kõigele lisaks ka kv.ee üleolevat suhtumist ja paindumatust. “Suhtlus on sellises nii-öelda maffia stiilis, et kui ei meeldi, mine ära.”
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Firmamatja kätte liikunud logistikaäri varises pankrotti. “Pankrotihaldur peab olema selgeltnägija”
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Eesti kodanik Oleg Kraus (keskel) on jõudnud teha koostööd Venemaa kuulsustega.
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette

Podcastid

Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
Kuum tool
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
00:00
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
  • PRO
Lavajutud
Personalijuht õpetab, kuidas ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta. "Vahepeal olen vihatuim inimene organisatsioonis"
00:00
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Raul Rebane: venelaste olümpiale naasmine oleks verise lõpuga
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Nortali juht: palgaralli leevenes, surve säilib
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: lõpuks jäävad skandalistid poliitikas üksi
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
Hommikuprogramm
Sõjadokumentaali "Sinikollane" režissöör: ma ei tahtnud teha kangelasfilmi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi
10.11.2025 Tulemuslike meeskondade arendamine - mida teevad parimad juhid teisiti?
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslike meeskondade arendamine
8 akadeemilist tundi
11.11.25 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 27.10.25, 06:00
Kinnisvaraportaali hinnatõus ajab maaklerid raevu: see on toores turujõu ärakasutamine
2
Saated
  • 27.10.25, 13:02
Eesti suurima panga juht: käib tektooniline muutus
3
Uudised
  • 27.10.25, 17:21
Keskpanga tippu pürgiv juht peaks võidu puhul kõvasti aktsiaid müüma
4
Uudised
  • 27.10.25, 15:03
Riigifirma juht selgitab kõrge keskmise palga tagamaid: palk on tegelikult 1000 eurot väiksem
5
Saated
  • 27.10.25, 12:25
Reformierakond jäeti Saue võimukõnelustelt välja
Lisatud Reformierakonna esindaja kommentaar
6
Suur lugu
  • 25.10.25, 08:00
Saaremaa tipptehas ehitab maailma jõukatele luksuskaatreid. Eesti rikkad on seni vaadanud rohkem mere taha

Viimased uudised

Uudised
  • 28.10.25, 16:24
Galerii: Eesti Panga nõukogu valib uut presidenti
Arvamused
  • 28.10.25, 16:02
Jürgen Jalakas: sinu andmed võiksid olla varaklass
  • PRO
Uudised
  • 28.10.25, 15:44
USA ja Hiina suur tüli matab Euroopa tööstust
  • ST
Sisuturundus
  • 28.10.25, 15:40
Uus ajastu Ida-Virumaa tööstuses: paindlikkus, toetused ja personaalne lähenemine viib ettevõtted Narva
  • ST
Sisuturundus
  • 28.10.25, 15:00
Kulla uus tulemine - millistesse kõrgustesse see tüürib?
Saated
  • 28.10.25, 15:00
Kui töörõõm muutub piinaks – kas süüdi on juht, süsteem või väsinud meeskond?
Börsiuudised
  • 28.10.25, 14:26
Investorid loodavad tehisintellekti konverentsilt Nvidia aktsia rallit
Saated
  • 28.10.25, 14:00
Hinnatud disaineri soovitused: kuidas luua e‑poodi, kuhu kliendid tagasi tulevad
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025