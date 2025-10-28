Uus ajastu Ida-Virumaa tööstuses: paindlikkus, toetused ja personaalne lähenemine viib ettevõtted Narva

Tööstusparkides on detailplaneeringud, ehitusõigused ja kogu põhiline infrastruktuur – vesi, kanalisatsioon, küte ja elekter - juba olemas. Kuna IVIA on ühtlasi ise ka maaomanik, on otsuste tegemine väga kiire: kui ettevõtte ja IVIA vahel on sõlmitud ühiste kavatsuste protokoll, saab ettevõte olla kinnistuomanik ning alustada projekteerimise ja ehitamisega juba järgmise kvartali jooksul.

Toetused aitavad startida

“Bürokraatiavaba lähenemine on Ida-Virumaa puhul eriti oluline, sest maakonnas on tugevad tööstustraditsioonid ja ettevõtjate suhtes valitseb ülipositiivne suhtumine - puudub not In My Backyard ehk NIMBY efekt. Teatakse, et kui midagi luuakse, tulevad ettevõtmistega kaasa ka uued töökohad,” ütleb Teet Kuusmik.

Lisaks saab partnerite (nagu Eesti Töötukassa) kaudu tööjõu leidmise toetamiseks kasutada Õiglase ülemineku fondi rahalisi vahendeid. Lähiajal on oodata väike- ja keskmise suurusega ettevõtete meetme taasavamist ligikaudu 20 miljoni euro ulatuses ning toetust on võimalik taotleda otseinvesteeringuteks ja seadmete ostuks kuni 3 miljonit eurot. See toetus annab ettevõtetele võimaluse kas osta kinnistu ja ehitada toetusega hoone või kasutada rendipinda Narva tööstusinkubaatoris.

Inkubaatori sünd turutõrke ja piloteerimisvajaduse kiuste

Rajatav Narva Tööstusinkubaator täidab turutõrke olukorra, kuna erasektor ei ole pakkunud piisaval hulgal renditavat tootmiskinnisvara. Inkubaator ehitatakse välja 6000 ruutmeetrit tootmispinnaga, mida saab üürida juba alates 400 ruutmeetrist. Erinevalt tavapärastest pikaajalistest tööstusrendilepingutest saab ettevõtja Narvas sõlmida lepingu ka lühemaks ajaks – näiteks aastaks, kaheks või kolmeks. See annab paindliku "vaheetapi", mille ajal saab projekti käivitada, meeskonna komplekteerida ja logistika paika panna, ning teha seejärel järgmised otsused ilma pikaajalise kohustuseta. Üürihind on avalik ja fikseeritud 6 eurole ruutmeetri eest pluss kommunaalid.

Just selline paindlik lähenemine on osutunud otsustavaks näiteks Ragn-Sellsi Gruppi kuuluva R-S OSA Service OÜ-le, ettevõttele, mis kasutab maailmas ainulaadset tehnoloogiat põlevkivituhast ja CO2-st sadestatud kaltsiumkarbonaadi tootmiseks. Ettevõtte esindaja Alar Saluste kinnitab, et kuigi Eesti teadusarenduse pool on tugev, on puudu lüli, mis asuks laboratoorse uurimistöö ja suurtööstuse vahel –võimalused piloteerimiseks ja demonstreerimiseks.

Ragn-Sells, kes on arendanud kuus aastat hüdrometallurgia tehnoloogiat jäätmetest toorme tootmiseks, oli Kuusmiku sõnul nõudlikum klient, sest tegemist on tehnoloogia arendamisega, mis on tavapärasest tootmisest keerukam. “R-S OSA Service OÜ tööks on jäätmete toormena kasutamine ja keemiliste ning füüsiliste protsesside teostamine nõudis olulisi modifikatsioone renditavatesse aladesse. Otsustavaks sai IVIA paindlikkus ning vastutuleikkus,” ütleb Alar Saluste.

Kuigi protsess polnud lihtne, oli see sujuv ja meeldiv ning kliendi vajadustest lähtuvad lahendused leiti kiirelt. Saluste sõnul saavad nad just tänu IVIA inkubaatorile oma demotehase Eestisse rajada, ehkki varasem piloteerimine on olude sunnil toimunud Soomes.

Et tekkida saaksid tõhusad ja jätkusuutlikud väärtusahelad

IVIA arendab tööstusparke teadlikult eesmärgiga luua tööstussümbioos ning koondada sarnase valdkonna ettevõtteid, et tekkida saaksid tõhusad ja jätkusuutlikud väärtusahelad.