Sinust targemadki saavad petta

Soome ajakirjandus kihas kolmapäeval uudisest, et nende keskpanga kõrgelt hinnatud ekspresident Erkki Liikanen kaotas küberkelmidele umbes 40 000 eurot. Liikanen ise ei soovinud poolelioleva uurimisega juhtumit väljaannetele kommenteerida, kuid poetas kanali MTV Uutiset paljastatud lugu kajastanud Ilta-Sanomatele, et asi polnud hooletuses.
Tehisaru muudab valede tootmise ja levitamise kiireks ja odavaks. Järelikult tuleb piisavalt kiiresti ehitada ka tõhusaid süsteeme, mis autentsust ja tõde tuvastada suudavad, kirjutab kolumnist Ardo Reinsalu.
Ilmselt kuuleme me veel ja veel lugudest, kus ettevõtete muidu tublid tegevjuhid, finantsjuhid, raamatupidajad jt töötajad jäävad kelmide kavalusele alla ning lähevad tööandjale või omaloodud ettevõttele kalliks maksma, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.