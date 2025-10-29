Föderaalreserv langetas intressimäära teist korda järjest

Keskpank vähendas baasintressimäära vahemikku 3,75–4,00%. Otsus ei olnud aga üksmeelne: USA president Donald Trumpi liitlane Stephen Miran eelistas pooleprotsendilist kärbet, samas kui Kansase Föderaalreservi president Jeff Schmid hääletas vastupidiselt, soovides intressimäärad jätta muutmata, kirjutas Yahoo Finance.
USA valitsuse tööseisakust mõjutatud andmete nappuse kiuste langetab Föderaalreserv täna põhilist intressimäära 0,25% võrra, Euroopa Keskpank jätab homsel istungil intressid aga senisele tasemele, usuvad Eesti majandusanalüütikud.
USA peamised aktsiaindeksid kerkisid esmaspäeval uute rekordtasemeteni, kui investorid reageerisid positiivselt uudistele edusammudest USA ja Hiina kaubandusläbirääkimistes enne sel nädalal toimuvat riigipeade kohtumist.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.