Kütus ja tööstuskaup viisid kaubanduse kasvule: nii odav pole kütus tanklates sel aastal veel olnud
Kütuste jaemüügihind oli Eestis septembris aasta madalaimal tasemel, tõi Indrek Sassi Circle K-st välja hea kütusemüügi põhjuse, koduseadmemüüja Euronicsi maht kasvas samuti ja väikest kasvu sihib ta ka järgmistel kuudel.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.