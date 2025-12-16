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Terras teeb kantsleri enneaegselt tööst vabaks

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras esitas valitsusele ettepaneku vabastada ministeeriumi kantsler Marko Gorban teenistusest.
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras
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