Juhan Parts läks Tallinna linnavalitsusse tööle

Eesti Konjunktuuriinstituut otsib Tallinna linnapeaks saanud Peeter Raudsepast tühjaks jäänud kohale uut juhti, kes oleks majanduses haritud ja valmis keerulised teemad avalikkusele lihtsalt ära seletama.
Eesti Konjunktuuriinstituut otsib Tallinna linnapeaks saanud Peeter Raudsepast tühjaks jäänud kohale uut juhti, kes oleks majanduses haritud ja valmis keerulised teemad avalikkusele lihtsalt ära seletama.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.