Alampalga vaidlus venib uude aastasse

Tuleva aasta miinimumpalga kokkulepe tööandjate ja ametiühingute vahel lükkub uude aastasse. Riiklik lepitaja Meelis Virkebau saadab pooltele kirjalikud lepitusettepanekud jaanuari alguses ning halvimal juhul võib protsess venida ka kevadeni.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.