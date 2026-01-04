Raadiohommikus: eetrisse jõuab väga oodatud ettevõtja
Äripäeva raadio aasta esimeses hommikuprogrammis räägime Eestit ehmatanud sidekaabli lõhkumise kõrval ka ärikinnisvarast, Bulgaaria majandusest ja noorte valikutest investeerimisel ning eetrisse jõuab ka üllatuskülaline.
Esmaspäeva hommikul, kui saab teatavaks Äripäeva aasta ettevõtja tiitli omanik, kõlab hommikuprogrammis ka üllatusintervjuu selle nimeka ettevõtjaga.
Foto: Äripäev
Kell 7.45 on Äripäeva raadio stuudios külas RE Kinnisvara ärikliendi teenuste juht Rasmus Tali, kes iseloomustab olukorda ärikinnisvaras.
Uuel aastal liitus Bulgaaria 21. riigina eurotsooniga ning sellega seoses helistame peale kella kaheksat seal ehitusseadmete rendiäri ajava Stroyrent OÜ juhatuse liikmele Janek Balõnskile, kellelt uurime Bulgaaria majanduse ja ärikeskkonna kohta.
Kella poole üheksaks tuleb Äripäeva raadio stuudiosse noor investor, Taltechi tudengifondi Investeeringutejuht Anders Brandmeister, kellega arutame uue aasta väljavaadete üle investeerimises.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Kell üheksa tervitame stuudios Elisa digiteenuste asepresidenti Toomas Pollit, et rääkida Eestit aasta viimasel päeval ehmatanud sidekaabli rikkest ning uurime ka selle parandamise ning ühenduste kaitsmise kohta.
Lisaks – kuna esmaspäeva hommikul saab teatavaks ka Äripäeva aasta ettevõtja tiitli omanik, kõlab hommikuprogrammis ka üllatusintervjuu nimeka ettevõtjaga.
Raadiohommiku panevad kokku Ellen Jõgi ja Lauri Leet.
Raadiopäev jätkub järgmiste saadetega:
11.00 – 12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil istub LHV endine juht ja hiljuti Hüpoteeklaenu nõukogu esimeheks saanud Madis Toomsalu, kellega räägime elust pärast LHVd, uutest väljakutsetest, majandusest, konkurentsist panganduses ja Tallinna börsist.
13.00 – 14.00 “Tööstusuudised eetris”. Aasta esimeses saates on külas majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, kes ütles lõppenud aastal, et Eesti tööstuspoliitika on liikunud faasi, kus uute loosungite asemel tuleb rõhk panna elluviimisele, vaja on regulatiivset selgust ja ennustatavat poliitikat ning vähem tarbetut bürokraatiat. Sellest, milliseks 2026. aasta Eesti majandusele ja tööstusele võiks kujuneda ning mis kindlasti ära tuleks teha, saates räägimegi.
15.00 – 16.00 “Lavajutud”. Aasta esimeses saates kõlab Levila juhi Daniel Vaariku ettekanne sellest, kuidas jõuda erinevate sihtrühmadeni ja miks veidrust ei tohi karta. Muuhulgas räägib Vaarik ka kaubanduskeskustes siblivate müügimeeste kiusamisest ning sotsiaalmeedia kasulikkusest ja kahjulikkusest. Ettekanne on salvestatud eelmise aasta novembris toimunud kommunikatsioonijuhtimise konverentsil.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.