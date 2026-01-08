Trump andis rohelise tule Vene-vastastele sanktsioonidele

Uus aasta algas illusioonideta, sest maailmapoliitikasse on naasnud loodusseisund, kus valitseb kõigi sõda kõigi vastu. Väikeriikide puhul selgub, kas aastakümnete jooksul on valitud omale õiged sõbrad.
Kui Euroopa tahab geopoliitilise üksusena mingitki relevantust säilitada, on tarvis uute oludega kohaneda. USA käigud näitavad, et möödunud sajandi imperialism on selgesõnaliselt tagasi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?