2025. aasta parimate pressifotode sekka valiti Äripäeva fotograafi portreeseeria
Eesti Pressifotograafide Liidu ja Eesti Meediaettevõtete Liidu žürii avalikustas 2025. “Aasta pressifoto“ nominendid parima uudis-, olemus-, spordi- ja portreefoto kategoorias. Nominentide hulka valiti ka Äripäeva fotograaf Liis Treimann.
Tänavu käis Äripäev ostmas Bentleyt, maadles telefonikelmidega, remontis valitsust, vaidles ettevõtjatega ja veel palju muud. Vaata peagi lõppevale aastale tagasi läbi Äripäeva fotograafi Liis Treimanni kaamerasilma.
Naabrid kahelt poolt juba läinud, et teha ruumi Nursipalu harjutusvälja laienemisele, veab Jaan Post omagi majast minema 35 aastaga kogunenud kraami, ainult et öösiti tühjendavad elamut veel kiiremini vargad.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.