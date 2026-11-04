USA välispoliitika tõotab jätkuda pöörasel kursil. “Euroopal on tark püüda ise seista kahel jalal”

Demokraatide ülekaalukas võit USA vahevalimistel kruvib lähiaastail korralikult pinget juurde, kuid välispoliitika jääb president Donald Trumpi nägu, mis eeldab Euroopalt kokkuvõtmist, leiavad Eesti poliitikud.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas hindavad Marko Mihkelson, Sven Mikser ja Jonatan Vseviov demokraatide võidu mõju USA sisepoliitikale ning miks see võib kasvatada pingeid ka Euroopas;
- millistes välispoliitilistes küsimustes võib Donald Trumpi nõrgenenud positsioon tuua suurimaid riske Ukrainale, Iraanile ja Euroopa julgeolekule.