Nafta hind langes alla 100 dollari

Nafta hinnad pöördusid teisipäeval pärast eelmise päeva järsku kukkumist taas tõusule. Turgude optimismi jahutas Iraani teade, et sõja lõpetamise kokkulepe USAga on veel kaugel. Pingeid süvendas ka Ühendriikide uus rünnak Iraani vastu.