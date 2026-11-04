Nafta hind langes alla 100 dollari

USA vahevalimised tõid Demokraatlikule Parteile ootamatu seljavõidu. Senatis võideti osariike, kus nähti demokraate võimul viimati enne teist maailmasõda, kuid võidulaine ulatus kõigisse valitud ametitesse.
Nafta hinnad pöördusid teisipäeval pärast eelmise päeva järsku kukkumist taas tõusule. Turgude optimismi jahutas Iraani teade, et sõja lõpetamise kokkulepe USAga on veel kaugel. Pingeid süvendas ka Ühendriikide uus rünnak Iraani vastu.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.