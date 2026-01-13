Maksunõustaja ostis raskustes arendajalt 2 miljoni väärtuses Arco Vara aktsiaid
Maksunõustaja Hannes Lentsius ostis Lutheri kvartali endistelt omanikelt üle miljoni Arco Vara aktsia, mille turuväärtus ulatub 2 miljoni euroni. Lentsius usub Arco edusse ja loodab, et tegi hea diili.
Tallinnas Veerennis asuva Lutheri kvartali kinnistud ostnud Arco Vara maksab kinnistute eest suuresti enda aktsiatega ning näeb vaatamata konkurentide mõningatele kahtlustele arenduses suurt potentsiaali.
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.