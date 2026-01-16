Tagasi Raadiohommikus: punklegend, värske juht ja poliitiline keeristorm Nädalat Äripäeva raadios alustame ülevaatega globaalpoliitikast ja aktsiaturgudest, teeme kummarduse tunnustuse pälvinud punkrokk ansamblile ja uurime värskelt ametisse asunud tippjuhilt plaanide kohta. Loe AI kokkuvõtet Tallinnas on kohalike valimiste järel võim muutunud ja uued ametnikud keskenduvad kestlikkusele ja rohepöörde edendamisele. Arutletakse, kuidas need poliitilised otsused mõjutavad ühistransporti ja teisi linnaruumi aspekte. Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse liige Kaido Padar selgitab, kas ja kuidas praktikute arvamusi arvestatakse. PwC Estonia eksperdid, sealhulgas Raul Ruubel, Taavi Kõiv ja Martin Tois, arutavad, kuidas due diligence mõjutab tehingute kulgu ja riske. Samuti toob Raul Eamets esile, miks Leedu toetas majanduskriisi ajal ettevõtteid rohkem kui Eesti ning kuidas suurendada kodumaise tooraine tarbimist Eestis.

Kella 7.30 järel kõlab eetris nii mõnigi Vennaskonna laul. Legendaarne punkrokk bänd sai tunnustuse panuse eest Eesti muusikasse. Olulisematest hetkedest Vennaskonna jaoks, aga ka tehisarust muusikas ja sellest, mis praegu südant valutama paneb, räägib ansambli hing ja solist Tõnu Trubetsky.

Kolm ametiaega finantsinspektsiooni juhtinud Kilvar Kessleri järel on värskelt ametisse astunud Kerstin Pilt, kes tuleb Swedbankist. Räägime uue juhi senisest karjäärist, küsime millised ootused on nõukogu talle seadnud ja mida tahab ta ametis kindlasti ära teha.

Kell 8.30 tuleb stuudiosse Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik, kes võtab kokku tähtsaimad arengud globaalpoliitikas, kust tuleb uusi uudiseid pea iga tunni järel. Uuel nädalal pöörduvad pilgud Šveitsi, kus toimub Davosi majandusfoorum, mis toob kokku maailma mõjukamad poliitikud ja ettevõtjad. Uurime, mis on sündmuse juures tänavu märkimisväärset.

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Pärast kella üheksasi uudiseid vestleme Trigon Asset Managementi partneri ja fondijuhi Mehis Rauaga. Kraadime aktsiaturgude meelsust tulemuste hooaja eel, räägime, mida käesolev aasta turgudele kaasa toob ning küsime maailma suurima investeerimisfondi Tallinna börsilt lahkumise tagamaade kohta. Mida see regiooni kohta kõneleb? Raadiohommikut veavad Mai Kroonmäe ja Joonas-Hendrik Mägi. Päev jätkub viie saatega: 10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade”. Eesti Keskmiste ja Väikeste Ettevõtjate Liit valib traditsiooniliselt välja Eesti parimad väikeettevõtted. Kandidaate saab esitada EVEA kodulehel igaüks. Saates räägib EVEA president Ille Nakurt-Murumaa sellest, mis on konkursi eesmärk ja kuidas võitjad välja valitakse. Lisaks valib EVEA ka Ettevõtluse Sõbra. Saates teeme juttu kahest võimalikust finantseerimisvariandist. Hüpoteeklaenu laenuvaldkonna juht Andrus Soodla selgitab, kuidas ettevõtted saavad kinnisvara tagatisel ka riskantsemate ja varajases faasis investeeringute jaoks rahastust. Coop Panga juht Arko Kurtmann selgitab, millised projektid ja ettevõtted saavad pangast rahastust ja millised on ka "punased laternad". 11.00 – 12.00 “Kuum tool”. Hetkel kuum Maksuvõlaga marjamüüja vajus pankrotti. “See oli väga suur aususe peal mäng” Coop Pank sai finantsinspektsioonilt ettekirjutuse. Pank peab muutma sisekontrolli ja laenutegevust Omanik lahkus Eesti IT-ärist hiiglasliku dividendiga ST Senukai loobub Baltikumis W. P. Carey kinnisvarast

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Kohalike valimiste järel Tallinnas vahetunud võim on asunud hoogsalt revideerima senist suhtumist, mis puudutas kestlikkust ja rohepööret. Kuidas puudutavad poliitilised otsused ja uued eelarveprioriteedid ühistransporti, liikuvust linnaruumis, hankeid ning kas praktikute seisukohtadega seejuures arvestatakse, uurime Tallinna Linnatranspordi ASi ehk TLT juhatuse liikmelt Kaido Padarilt.

Saadet juhib Neeme Korv.

12.00 – 13.00 “PwC juhtimistase”.

Eetris on tehingute nõustamise saade. Külas on PwC Estonia tehingute nõustamise juht Raul Ruubel, PwC Legal Services vandeadvokaat Taavi Kõiv ja PwC maksunõustaja Martin Tois. PwC eksperdid räägivad, kuidas due diligence mõjutab tehingu hinda, riske ja seda, kui kiiresti tehing lõpuni jõuab.

Saatejuht on Juuli Nemvalts.

13.00 – 14.00 “Tööstusuudised eetris”.

Saates on külas tööstusseadmete pakkuja Venteni juht Toomas Tammer, kellega räägime Eesti tööstuse olukorrast, kindlustundest ja väljavaadetest. Tammer räägib saates, et tööstussektoris on näha positiivseid trende, mida näitab ka Venteni rekordiline tellimuste ja päringute hulk.

Saadet juhib Harro Puusild.

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15.00 – 16.00 “Lavajutud”.

Kõlab Bigbanki peaökonomist Raul Eametsa ettekanne teemal, kas põllumajandus on tasuv äri. Muuhulgas räägib Eamets, miks Leedu toetas majanduskriisi ajal ettevõtteid rohkem kui Eesti ja kuidas panna eestlased rohkem kodumaist toorainet tarbima. Ettekanne on salvestatud mullu novembris toimunud Põllumajanduse äriplaanil.

Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.

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