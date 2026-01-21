Roofitist lahkunud asutaja lõi järgmise päikesekatuste äri. “Töö jäi pooleli”

Eesti tehnoloogiaettevõte Roofit.Solar suurendas 2024. aastal oma ekspordimahtu ning valmistub nüüd sisenemiseks USA turule. Ettevõtte fookus on integreeritud päikesekatustel, mis ühendavad taastuvenergia ja arhitektuurilise esteetika.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.