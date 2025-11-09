Karm konkurents paneb arendajad tsirkust tegema. Kümnest ostjast üks valib uue korteri
Viimastel kuudel on kõlanud hoiatusi, et aina enam uusi kortereid ootab Tallinnas uut omanikku ja nende hinnavahe käriseb aina suuremaks, mis paneb arendajad suurema surve alla. Või on see statistiline kõverpeegel?
“See on omamoodi tsirkus,” kirjeldas Arco Vara tegevjuht Kristina Mustonen olukorda uusarenduste turul.
Foto: Liis Treimann
Erinevatel andmetel ületab uute müümata kodude laojääk 1000 piiri. Selle taustal võitlevad arendajad klientide pärast üha agressiivsemalt. Arco Vara juht Kristina Mustonen rääkis, et hinnasõda on muutunud kohati absurdseks.
