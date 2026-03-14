Raadiohitid: kasulikku investorile turbulentsel ajal

Nädala enimkuulatud Äripäeva raadio saadetes olid fookuses värsked võlakirjad, aga ka investeerimismängu nipid ja turge rappiv geopoliitika.
- Avaroni investeeringute juht Rain Leesi analüüsis värskeimaid võlakirju kodubörsil.
- Foto: Liis Treimann
Nädala raadiohitid:
Rain Leesi analüüsis Invego ja Apollo võlakirju. "Apollo osas jääb õhku vähem küsimusi"
Avaroni investeeringute juht ja analüütik Rain Leesi analüüsis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Apollo ning Invego võlakirjade plusse ja miinused.
Artikkel jätkub pärast reklaami
"Esmapilgul jääb Apollo puhul õhku vähem küsimusi. Täna pärastlõunal on muidugi Invego investorite presentatsioon. Äkki seal saavad paljud küsimused vastuse," rääkis Leesi. Juttu tuli ka Coop Panga plaanitavatest võlakirjadest.
Hommikuprogrammi vedasid Jaan Martin Raik ja Jooonas-Hendrik Mägi.
Investeerimismängu võitja paljastas taktika, mis tõi paari kuuga 64% tootlust
"Investor Toomase tunnis" vaadati tagasi eelmise aasta investeerimismängu fenomenaalsele eduloole, kui ligi 12 000 osaleja seast väljus võitjana Tallinna Tehnikaülikooli professor ja arhitekt Jaan Kuusemets
.
Näpunäited kuluvad marjaks ära peagi taas algavas inveseerimismängus.
Küsis Jana Saarkoppel.
Raivo Vare: Trump tahab kiiret lõppmängu
Majandusekspert Raivo Vare sõnul pole Trumpi eesmärk pikk sõda, vaid kiire ja vajadusel väga jõuline lõppmäng.
Artikkel jätkub pärast reklaami
"Trump on lubanud, et kui Iraan ei paindu, pannakse kõik rauad tulle ehk pommitatakse täitsa hullult. Sellised väljaütlemised näitavad, et ta tahab kiiret lõppmängu. Mida kauem see sõda kestab, seda rohkem kasvab ka üldine rahulolematus ja seda ei ole vaja kellelegi," rääkis Vare Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Küsis Laura Saks.
Liivamägi ja Saare räägivad viimastest tehingutest. "Lõbustan end lapsi magama pannes kauplemisega"
Investorid Kristi Saare
ja Kristjan Liivamägi
rääkisid, milliseid tehinguid on praegune turbulentne aeg neid tegema pannud.
Samuti valiti nii Saare kui Liivamägi esmaspäeval Eesti finantskirjaoskuse saadikuteks Euroopas. Juttu tuli täpsemalt sellest, mida uus väljakutse investoritele toob.
Küsis Jana Saarkoppel.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
USA ründas Iraani naftatarnete sõlmpunkti
Võlakirju saab märkida kuni 29. septembrini