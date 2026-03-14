Tagasi Raadiohitid: kasulikku investorile turbulentsel ajal Nädala enimkuulatud Äripäeva raadio saadetes olid fookuses värsked võlakirjad, aga ka investeerimismängu nipid ja turge rappiv geopoliitika.

Nädala raadiohitid:

Rain Leesi analüüsis Invego ja Apollo võlakirju. "Apollo osas jääb õhku vähem küsimusi"

Avaroni investeeringute juht ja analüütik Rain Leesi analüüsis Äripäeva raadio hommikuprogrammis Apollo ning Invego võlakirjade plusse ja miinused.

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"Trump on lubanud, et kui Iraan ei paindu, pannakse kõik rauad tulle ehk pommitatakse täitsa hullult. Sellised väljaütlemised näitavad, et ta tahab kiiret lõppmängu. Mida kauem see sõda kestab, seda rohkem kasvab ka üldine rahulolematus ja seda ei ole vaja kellelegi," rääkis Vare Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Küsis Laura Saks.

Liivamägi ja Saare räägivad viimastest tehingutest. "Lõbustan end lapsi magama pannes kauplemisega"

Samuti valiti nii Saare kui Liivamägi esmaspäeval Eesti finantskirjaoskuse saadikuteks Euroopas. Juttu tuli täpsemalt sellest, mida uus väljakutse investoritele toob.

Küsis Jana Saarkoppel.