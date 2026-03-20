Raadiohommikus: juttu tuleb turgudest, tööstusest ja üürikinnisvarast

Esmaspäevane raadiohommik annab kiire ülevaate aktuaalsetest liikumistest globaalsetel aktsia- ja tooraineturgudel, vaatab sisse üürikinnisvara investeeringutele, küsib tööstuse olukorra kohta ning uurib tehisaru kasutamise kohta raudteel.
- Stuudiosse tuleb LHV majandusanalüütik Triinu Tapver.
- Foto: Liis Treimann
Intervjuud annavad aasta tehas 2026 konkursi võitnud Barruse juht Martti Kork
, aprillist Operailist Eesti Raudteed juhtima minev Merle Kurvits
, LHV majandusanalüütik Triinu Tapver
ja Lumi Capital partner Martin Rekor
.
Stuudios on ajakirjanikud Ken Rohelaan ja Meelis Mandel. Nagu ikka, saab hommikuprogrammi kuulata autoraadiost, Äripäeva äpist või brauserist. Samuti on võimalik intervjuusid järele kuulata Äripäeva raadio lehelt.
Saatepäev jätkub nelja saatega:
Artikkel jätkub pärast reklaami
11.00 – 12.00 “Kuum tool”.
Kultuurirahastusest oli möödunud aastal palju juttu ning pahatihti võib niiviisi mulje jääda, et looming on üks virelev ja riigi najal hingitsev valdkond. Saate kuumale toolile istub kultuuriministeeriumi loomingu asekantsler Xenia Joost, kes vaidleb sellele vastu ning on võtnud oma südameasjaks, et loomemajandus moodustaks SKP-st aina suuremaid protsente.
Räägime, millised loomemajanduse valdkonnad võiksid Eesti lähiajal suuremaks teha ja kui vähe on tegelikult vaja, et see juhtuks. Siin on suurepäraseks näiteks Arvo Pärt – vaid selle ühe inimese loomingu ümber on kasvanud tõeline (majanduslik) ökosüsteem.
Saatejuht on Linda Eensaar.
12.00 – 13.00 “Tööandjate tund”.
Saates kuulete vestluseid Eesti Teaduste Akadeemia presidendi ja teadlase ning ettevõtja Mart Saarmaga, kes räägib teadus-arendustegevuse ning innovatsiooni rollist ettevõtete edus.
Saate teise poole moodustavad aga Väitlusklubi noorte Anni Soomani ja Richard Käsperi vestlused silmapaistvate Eesti ettevõtjate, juhtide ja arvamusliidritega. Kogemust jagavad Infortari juht ja Tööandjate keskliidu volikogu juht Ain Hanschmidt, aasta ettevõte 2025 juht Martin Sutrop, Lemeks Grupp kaasasutaja ja juht Jüri Külvik, Ericsson Eesti juht Sirli Männiksaar ning ühiskonnatundja Marju Lauristin.
Saate pani kokku Rivo Sarapik.
Hetkel kuum
“100 inimest pole palka saanud”
“See äri tegeleb praegu ellujäämisega”
Ühtne Venemaa saab riigiduumas absoluutse enamuse
Artikkel jätkub pärast reklaami
13.00 – 14.00 “Lihtsalt alusta”.
Robin Pass oli 18aastane, kui asutas loovagentuuri Social Buzz, millel on nüüdseks ette näidata nimekad kliendid, mitu võitu Kuldmuna galalt ja edukas granfluencer Mamma.
Saates jagab Robin Pass, miks hakkas ettevõtjaks ja kuidas võitis kliendi usalduse, kui portfellis valitses veel tühjus. Noor ettevõtja avab ka seda, kuidas kiire tähelend ja metsik koormus ta juba 19aastaselt läbi põletas.
Saadet juhib Mai Kroonmäe.
15.00 – 16.00 “Lavajutud”.
Seekord räägib riigikogu liige ja piloot Toomas Uibo sellest poolest lennunduses, mis tavainimeseni ei jõua. Uibo toob näiteid lennundusajaloo suurimatest kriisidest ja seda piloodi vaatevinklist. Ettekanne on salvestatud eelmine kuu toimunud Personalitöö aastakonverentsil.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!