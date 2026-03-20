Raadiohommikus: juttu tuleb turgudest, tööstusest ja üürikinnisvarast

11.00 – 12.00 “Kuum tool”.

Kultuurirahastusest oli möödunud aastal palju juttu ning pahatihti võib niiviisi mulje jääda, et looming on üks virelev ja riigi najal hingitsev valdkond. Saate kuumale toolile istub kultuuriministeeriumi loomingu asekantsler Xenia Joost, kes vaidleb sellele vastu ning on võtnud oma südameasjaks, et loomemajandus moodustaks SKP-st aina suuremaid protsente.

Räägime, millised loomemajanduse valdkonnad võiksid Eesti lähiajal suuremaks teha ja kui vähe on tegelikult vaja, et see juhtuks. Siin on suurepäraseks näiteks Arvo Pärt – vaid selle ühe inimese loomingu ümber on kasvanud tõeline (majanduslik) ökosüsteem.

Saatejuht on Linda Eensaar.

12.00 – 13.00 “Tööandjate tund”.

Saates kuulete vestluseid Eesti Teaduste Akadeemia presidendi ja teadlase ning ettevõtja Mart Saarmaga, kes räägib teadus-arendustegevuse ning innovatsiooni rollist ettevõtete edus.

Saate teise poole moodustavad aga Väitlusklubi noorte Anni Soomani ja Richard Käsperi vestlused silmapaistvate Eesti ettevõtjate, juhtide ja arvamusliidritega. Kogemust jagavad Infortari juht ja Tööandjate keskliidu volikogu juht Ain Hanschmidt, aasta ettevõte 2025 juht Martin Sutrop, Lemeks Grupp kaasasutaja ja juht Jüri Külvik, Ericsson Eesti juht Sirli Männiksaar ning ühiskonnatundja Marju Lauristin.

Saate pani kokku Rivo Sarapik.