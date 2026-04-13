Raadiohommikus: aktsiaturud geopoliitika tuultes ja tuntud ajakirjanik petturite küüsis

Kell 7.30 räägib Haapsalu Põhikooli õpetaja ja finantshariduse aktivist Janne Rau, kuidas ta viis petuskeemide teadvustamise kooliõpilasteni ja ka nende vaenmateni. Rau võitis finantsinspektsiooni ja politsei korraldatud pettuste ennetamise konkurssi. Rau jagas, millist tagasisidet ta õpilastelt ja nende peredelt sai pettuste kohta ning milliseid nippe kasutatakse, et vältida raha kaotamist.
8.30 räägime finantsturgudest ja sellest, kuidas saada Euroopa parimaks fondiks. Trigon Asset Managementi partner ja fondijuht Mihkel Välja juhitud Dividendifond tunnustati Euroopa parima erinevate varaklasside kategoorias parimaks fondiks. Räägime lähemalt, kuidas selline tunnustus saadi ning kuhu fond investeerib. Lisaks tuleb juttu ka Iraani sõjast ning sellest, kuhu selle taustal vaadatakse huvitavate investeerimisvõimaluste leidmiseks.
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9.00 on stuudios Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi, kes sattus petturite küüsi vähetuntud lükkega, mis ohustab ettevõtjaid. Hundimägi jagab, millise pettusega tegemist on ning kuidas seda ära tunda.
Hommikut veavad Jaan Martin Raik ja Ellen Jõgi.
Raadiopäev jätkub järgmiste saadetega:
11.00 ‒ 12.00 “Investor Toomase tund”. Investorid Lev Dolgatsjov ja Taavi Ilves arutavad, kuidas USA ja Iraani vaherahu teade on turgudele mõjunud ning kas sellele järgnenud ajutine aktsiaralli võib jääda lühiajaliseks nähtuseks. Juttu tuleb naftahinnast, inflatsiooniriskist ja sellest, millised sektorid on kriisist võitnud või kaotanud. Samuti räägivad külalised, kuidas nad on heitlikul turul ise investeerinud ning mida tähendab praegune olukord Eesti investorile ja Tallinna börsile.
Saadet juhib Joonas Piir.
13.00 ‒ 14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”. Eetris on E-kaubanduse areng ja tulevik, külas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijaõiguste nõustamise büroo juht Kristina Tammaru. Räägime e-poodide mustast nimekirjast, levinumatest eksimustest ning tarbijavaidluste põhjustest. Samuti tuleb juttu e-kaubanduse riskidest ja tulevikusuundadest.
Saatejuht on Maarit Kallas.
15.00 ‒ 16.00 “Töö ja palk”. Aprillikuu saates räägime palkade läbipaistvuse direktiivist ja sellest, millega personalijuhid praegu päevast päeva maadlevad. Stuudios on Bolti tasustamise juht Evert Kraav, kes kirjeldab, millised on suurimad riskikohad, kus enim eksitakse ja kuidas läbipaistvus mõjutab nii värbamist kui organisatsioonikultuuri.