Raadiohommikus: aktsiaturud geopoliitika tuultes ja tuntud ajakirjanik petturite küüsis

, kuidas ta viis petuskeemide teadvustamise kooliõpilasteni ja ka nende vaenmateni. Rau võitis finantsinspektsiooni ja politsei korraldatud pettuste ennetamise konkurssi. Rau jagas, millist tagasisidet ta õpilastelt ja nende peredelt sai pettuste kohta ning milliseid nippe kasutatakse, et vältida raha kaotamist.