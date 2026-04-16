A. Le Coq sai konksuga loa Värska pereäri ostmiseks. “Meil on mõned lahtised otsad”

Müüki läinud Värska Originaali juht Rauno Jõgeva alustas investeerimisega isa õhutusel juba enne täisealiseks saamist ning on rahuliku osta-ja-hoia-strateegiaga noppinud portfelli aktsiad, mis on aastatega kuni kuus korda kasvanud.
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.