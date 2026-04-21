Türgi ettevõte paneb Eestis püsti moonatehase. USA süüdistas firma juhti mullu altkäemaksu võtmises

Türgi kaitsetööstuskontsern ARCA Defence rajab 300 miljoni euro eest 2028. aastaks Põhja-Kiviõli kaitsetööstusparki laskemoonatehase, lubades luua piirkonda kuni tuhat töökohta. Ettevõtte asutaja ja juhi taust on aga enam kui kirju.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas mõjutab Türgi kaitsetööstuskontserni ARCA Defence investeering Eesti majandust;

milliseid uusi töövõimalusi loob Põhja-Kiviõli piirkonnas rajatav laskemoonatehas;