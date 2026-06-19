Kohus tühistas järelevalve ettekirjutuse: erakonnad ei pea SALKile maksma

Tallinna Halduskohus tühistas erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutused, millega komisjon kohustas nelja erakonda tagastama Sihtasutusele Liberaalne Kodanik (SALK) keelatud annetused.
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- milliseid sisulisi ja menetluslikke vigu nägi kohus erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutustes;
- kus jookseb kohtu hinnangul piir kodanikuühiskonna tavapärase mõjutustegevuse ja varjatud annetuse vahel;