Aseri tellisetehas seisab, aga selle omanik vähendas jõudsalt kahjumit

Aseri tellisetehase omanikfirma Wienerberger AS rabeles eelmisel aastal välja suurest kahjumist, kuid päris nulli siiski veel ei jõutud ja aasta lõpetati mõnekümne tuhande euroga miinuses.

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