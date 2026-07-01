Uuring näitas, et fosforiidi kaevandamine oleks miinusprojekt. “Praegu pole meil sellega midagi teha”

Geoloogiateenistuse läbi viidud ja enam kui viis miljonit eurot maksnud uuring näitas, et fosforiiti saab küll Eestis kaevandada ja sellest kvaliteetset toodangut valmistada, kuid majanduslikust tasuvusest on asi kaugel.

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artiklit lugedes teada: kui suureks kujuneks kõige realistlikuma fosforiidi kaevandamise stsenaariumi rahaline miinus;

miks peab minister Andres Sutt uuringu järel Virumaa inimesi rahustama ja mida ta tuleviku kohta ütles;