USA sõjategevus Iraanis kukutas aktsiaid ning pani nafta rallima

Juunis vallutas börsid SpaceXi ajalooline börsidebüüt. Pärast IPOt kiiresti kerkinud aktsia langes peagi emissioonihinna lähistele, mistõttu tegid investorid sellega aktiivselt nii ostu- kui ka müügitehinguid. Nii jõudis SpaceX populaarsemate aktsiate sekka.
Inbank laiendab tegevust Kreeka turule, asutades selleks ühisettevõtte Kreeka ühe juhtiva panga Eurobankiga. Ühisettevõte hakkab kuuluma Inbankile ja Eurobankile võrdsetes osades, teatas ettevõte pressiteate vahendusel.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.