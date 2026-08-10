Anna üles: Kes on väärt auhinda Kaubanduse Aasta Tegija?

Kategooriad ja kriteeriumid:

Kaubanduse aasta eestkõneleja

Kandidaat on järjepidevalt ja argumenteeritult kaitsnud kaubandussektori huve avalikes debattides või seadusloomes. Tema tegevus on aidanud murda kaubandusega seotud negatiivseid stereotüüpe ja tõstnud valdkonna autoriteeti ühiskonnas. Tema arvamusavaldused on leidnud laia kõlapinda riiklikus meedias ja mõjutanud sektoriüleseid otsuseid.

Aasta uustulnuk / Tuleviku tegija

Kandidaat on töötanud sektoris või ettevõttes alla 12 kuu, kuid juba jõudnud saavutada midagi, mis on kolleegide jaoks silmapaistev. Ta on selle lühikese aja jooksul ellu viinud projekti või muudatuse, mis on toonud ettevõttele selget kasu (efektiivsus, müük, kliendirahulolu). Ning ta näitab üles ambitsiooni liikuda karjääriredelil ja panustada kaubanduse arengusse ka pikas perspektiivis.

Kandidaatide esitamine ja valimine

. Lisa ankeeti kandidaadi täisnimi ja ettevõte ning kirjuta juurde ka selgitus, miks on tema antud tiitlit väärt. Ilma selgituseta kandidaadid ei lähe valimisel arvesse. Kandidaate saavad esitada konkursile kõik inimesed. Nominente oodatakse esitama kuni 18. septembrini SIIN Lisa ankeeti kandidaadi täisnimi ja ettevõte ning kirjuta juurde ka selgitus, miks on tema antud tiitlit väärt. Ilma selgituseta kandidaadid ei lähe valimisel arvesse.

Saabunud kandidaatide vahel teeb valiku 5liikmeline žürii, kes hindab kandidaate ülaltoodud kriteeriumitele tuginedes 10-palli skaalal.