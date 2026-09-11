Marurahvuslasi saadab Läänes edu. Peagi ka Eesti olulise liitlase juures

Pärituul paremradikaalsete parteide purjedes sunnib tsentriste üha tõsisemale sisekaemusele.
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- millest on saanud Rootsi valimiste tegelik murdepunkt ja kuidas Jimmie Åkessoni juhitud Rootsi Demokraadid võivad senist võimukorraldust muuta;
- kuidas seostab autor Rootsi nihkumist paremale Donald Trumpi, AfD ja laiemate lääneriikide poliitiliste muutustega.
(2 punkti)
Donald Trump ei saa kahe aasta pärast uuesti presidendiks kandideerida ja tänavu novembris valivad ameeriklased üksnes rahvasaadikuid. Ent kolmapäeval toimunud parteikongressil soovitas Trump, et valija võiks siiski korraks teeselda, nagu presidendi nimi oleks valimissedelil. Okei, ameeriklaste elu on lubadustest hoolimata kallimaks läinud ja miskipärast on USA jälle Lähis-Idas sõjas, aga oluline on, et kommunistid ja islamistid võimule ei pääseks.
Ja kui vabariiklastel peaks kümne nädala pärast tõesti hästi minema ehk senatis ja esindajatekojas jääb enamus presidendiparteile, pälvib iga täiskasvanud ameeriklane mõnusa preemia: 5000 dollarit otse peo peale. Jah, see maksaks kriisi kiskuva võlaprobleemiga föderaalvalitsusele üle triljoni dollari (rääkimata kaheldavast õiguspärasusest) ja võttis lausumise hetkel asepresident J. D. Vance’ilgi jala värisema (ta lubas hiljem, et vast miljonäridele seda ikka välja ei maksta), aga Trump on kindel: see on dividend võitvale rahvale.
“Globaalne briifing”
on Indrek Lepiku reedeti
ilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt kampaania.aripaev.ee/globaalne-briifing
Üle Läänemere Rootsis toimub valimiskampaania veel märksa konventsionaalsemalt. Pühapäeval ootab võimulolevat paremtsentristlikku koalitsooni üldvalimiste näol usaldushääletus, mis viimaste arvamusuuringute järgi kaldub õige pisut vasakpoolse opositsiooni poole. Kuid vahe on nii väike, et sama tõenäoliselt võib näha Rootsi poliitikas tektoonilist nihet: peaminister Ulf Kristersson on lubanud paremradikaalsele Rootsi Demokraatide parteile, et kui seda on enamuse saavutamiseks tarvis, võetakse võimust jõuga eemal hoitud erakond lõpuks valitsusse.
Viimase 7 päeva olulisimad uudised
USA ja Iraani vahel on läinud sõda kuumimaks alates suvel sõlmitud relvarahust. Pea igapäevaseks muutunud rünnakud naftatankerite pihta tõstsid musta kulla barrelihinna taas üle 100 dollari, ent tuld jagub ka maismaasihtmärkidele. Lisaks Iraanile kannavad kahjusid USA baasid piirkonnas ning üha rohkem Saudi Araabia, mis omakorda seisab silmitsi osa Jeemenist valitsevate huuthi mässulistega, kes näevad kurja vaeva, et lisaks Hormuzi väinale ka Punane meri lõplikult lukku panna. Donald Trump, kes on kümneid kordi sõjale peatset lõppu lubanud, ütles sel nädalal otse, et enne novembrikuised valimisi pole mingit rahu oodata.
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