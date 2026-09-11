Tagasi PRO Marurahvuslasi saadab Läänes edu. Peagi ka Eesti olulise liitlase juures Pärituul paremradikaalsete parteide purjedes sunnib tsentriste üha tõsisemale sisekaemusele. Tellijana saad artiklit lugedes teada: millest on saanud Rootsi valimiste tegelik murdepunkt ja kuidas Jimmie Åkessoni juhitud Rootsi Demokraadid võivad senist võimukorraldust muuta;

kuidas seostab autor Rootsi nihkumist paremale Donald Trumpi, AfD ja laiemate lääneriikide poliitiliste muutustega. (2 punkti)

Donald Trump ei saa kahe aasta pärast uuesti presidendiks kandideerida ja tänavu novembris valivad ameeriklased üksnes rahvasaadikuid. Ent kolmapäeval toimunud parteikongressil soovitas Trump, et valija võiks siiski korraks teeselda, nagu presidendi nimi oleks valimissedelil. Okei, ameeriklaste elu on lubadustest hoolimata kallimaks läinud ja miskipärast on USA jälle Lähis-Idas sõjas, aga oluline on, et kommunistid ja islamistid võimule ei pääseks.

Ja kui vabariiklastel peaks kümne nädala pärast tõesti hästi minema ehk senatis ja esindajatekojas jääb enamus presidendiparteile, pälvib iga täiskasvanud ameeriklane mõnusa preemia: 5000 dollarit otse peo peale. Jah, see maksaks kriisi kiskuva võlaprobleemiga föderaalvalitsusele üle triljoni dollari (rääkimata kaheldavast õiguspärasusest) ja võttis lausumise hetkel asepresident J. D. Vance’ilgi jala värisema (ta lubas hiljem, et vast miljonäridele seda ikka välja ei maksta), aga Trump on kindel: see on dividend võitvale rahvale.

“Globaalne briifing” on Indrek Lepiku reedeti ilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt on Indrek Lepikuilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt kampaania.aripaev.ee/globaalne-briifing

Üle Läänemere Rootsis toimub valimiskampaania veel märksa konventsionaalsemalt. Pühapäeval ootab võimulolevat paremtsentristlikku koalitsooni üldvalimiste näol usaldushääletus, mis viimaste arvamusuuringute järgi kaldub õige pisut vasakpoolse opositsiooni poole. Kuid vahe on nii väike, et sama tõenäoliselt võib näha Rootsi poliitikas tektoonilist nihet: peaminister Ulf Kristersson on lubanud paremradikaalsele Rootsi Demokraatide parteile, et kui seda on enamuse saavutamiseks tarvis, võetakse võimust jõuga eemal hoitud erakond lõpuks valitsusse.

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