Konkurentsiamet lõpetas Olerexi uurimise: seadust ei rikutud

Konkurentsiamet teatas, et lõpetab 2023. aasta novembris alustatud järelevalvemenetluse kütusemüüja Olerexi suhtes, kuna menetluses kogutud andmete põhjal ei tuvastatud konkurentsiseaduse rikkumise tunnuseid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks leidis konkurentsiamet, et Olerexi tegevus ei moonutanud kütuseturul konkurentsi viisil, mis õigustanuks menetluse jätkamist;
- kuidas kommenteerisid otsust Olerexi esindajad Margus Reiland, Oliver Nääs ja Andres Linnas ning mida heideti ette Terminalile.
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